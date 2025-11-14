Executivos adotam IA e apontam retorno positivo em larga escala

A adoção de inteligência artificial no ambiente corporativo cresce rapidamente, e os líderes já percebem resultados concretos.

Pesquisa da Wharton School e GBK Collective com 800 executivos revela que 82% usam IA semanalmente, com cerca de 75% observando retorno positivo. As informações foram retiradas do Wall Street Journal.

Stefano Puntoni, professor de marketing da Wharton e coautor do estudo, conta:

“Há a pressão de pessoas responsáveis por implementar a tecnologia sentirem que, no início, o trabalho extra pode gerar mais atrito do que benefícios imediatos. Isso pode ser melhor no futuro, mas agora é mais esforço do que resultado."

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

Puntoni destaca que os usos mais frequentes da IA incluem análise de dados, resumos de reuniões e escrita de relatórios, evidenciando que a tecnologia permeia o trabalho cotidiano e impacta diferentes áreas e funções.

A pesquisa revela ainda que 90% dos executivos acreditam que a IA complementa habilidades humanas, reforçando que a tecnologia atua como amplificadora da capacidade profissional, e não como substituta.

Profissionais que dominam ferramentas de IA generativa ganham eficiência, podem explorar novas formas de inovação, desenvolver produtos e experiências diferenciadas para clientes e fortalecer relações comerciais, habilidades que se tornam essenciais para alcançar novos patamares na carreira.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Além do impacto operacional, a pesquisa aponta que a adoção de IA é estratégica: líderes de alto escalão enxergam a tecnologia como diferencial competitivo, enquanto gerentes intermediários lidam com a implementação prática.

O estudo evidencia que, para gerar resultados sustentáveis, não basta investir em IA, é necessário alinhar estratégia, cultura organizacional e capacitação profissional.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.