Este recurso 'secreto' do LinkedIn pode aumentar suas chances de contratação, diz recrutador

Manter o perfil do LinkedIn atualizado é uma prática comum entre profissionais atentos. Foto, resumo bem escrito, histórico profissional, certificações e conquistas costumam receber atenção constante. Mas um recurso simples e altamente estratégico ainda é negligenciado pela maioria: a seção de recomendações.

Para a recrutadora sênior Kathleen Nolan, entrevistada pela CNBC Make It, esse espaço pouco explorado pode ser um fator decisivo na seleção de candidatos a cargos de confiança e liderança.

“As recomendações do LinkedIn são pequenos depoimentos sobre como é trabalhar com você e como é estar em uma equipe com você. Não vejo muitas pessoas preenchendo isso no LinkedIn e acho que pode ajudar muito”, afirmou em entrevista à publicação norte-americana.

O diferencial dessa seção não está apenas na confirmação de habilidades técnicas, mas principalmente na visibilidade de competências interpessoais.

Comunicação clara, inteligência emocional, colaboração, empatia, adaptabilidade e resolução de problemas são algumas das qualidades que mais pesam em avaliações de liderança. E essas, segundo especialistas, costumam emergir com mais nitidez quando são relatadas por colegas de trabalho, gestores e parceiros de projetos.

Para Gorick Ng, consultor de carreira da Universidade Harvard, quando o recomendador ocupa um cargo de liderança ou tem um histórico profissional sólido, isso eleva automaticamente o peso do depoimento. “Quanto mais alto você sobe, mais atraente ou confiável é o cargo”, afirma.

No atual cenário de instabilidade do mercado de trabalho, em que as contratações estão em ritmo desacelerado e o medo de demissões ronda muitos setores, o uso inteligente da rede de contatos tem se mostrado cada vez mais necessário. “Uma indicação sempre será sua melhor maneira de entrar”, diz Nolan.

Vá além das indicações

Para quem busca cargos de liderança, aprimorar as habilidades como gestor é fundamental.

