Estágio na Bayer oferece bolsa de até R$ 2.800 e mais de 100 vagas no Brasil

O programa de estágio da Bayer contempla estudantes de nível técnico, superior e superior agro (Bayer /Divulgação)
Repórter
Publicado em 24 de abril de 2026 às 15h43.
A multinacional Bayer abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2026, com mais de 100 vagas distribuídas em nove estados brasileiros, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.
As oportunidades contemplam estudantes de nível técnico, superior e superior agro, com bolsas que podem chegar a R$ 2.800, além de benefícios adicionais.
O programa oferece três formatos de entrada, com diferentes níveis de exigência e remuneração:
As vagas são voltadas para atuação nas áreas agrícola, farmacêutica, saúde do consumidor e funções corporativas, refletindo a diversidade de negócios da companhia.
Além da bolsa, o programa inclui um pacote robusto de benefícios, estruturado em três pilares: equilíbrio, saúde e finanças. Entre eles estão:
Os estagiários também passam por uma trilha de desenvolvimento com foco em inovação, inteligência emocional e gestão de projetos, além de acesso a plataformas como LinkedIn Learning e cursos de idiomas.
Segundo Gisele Silva, coordenadora de Early Talents da Bayer, o objetivo é ir além da formação técnica.
“Queremos que cada pessoa estagiária se desenvolva, contribua com ideias novas e encontre propósito no que faz”, afirma.
Um dos diferenciais do programa está na agenda de diversidade. Na última edição, os números chamaram atenção:
A empresa mantém grupos internos de afinidade voltados a temas como equidade racial, gênero, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade geracional, uma estratégia cada vez mais associada à inovação e à retenção de talentos.
As inscrições para o programa ficam abertas até 7 de maio, por meio do site oficial do processo seletivo.
Veja a entrevista de Maurício Rodrigues, CEO da divisão agrícola da Bayer para a América Latina: