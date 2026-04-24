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Estágio na Bayer oferece bolsa de até R$ 2.800 e mais de 100 vagas no Brasil

Programa de Estágio 2026 da Bayer tem oportunidades em 9 estados. Inscrições vão até o dia 7 de maio

O programa de estágio da Bayer contempla estudantes de nível técnico, superior e superior agro (Bayer /Divulgação)

O programa de estágio da Bayer contempla estudantes de nível técnico, superior e superior agro (Bayer /Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 15h43.

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A multinacional Bayer abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2026, com mais de 100 vagas distribuídas em nove estados brasileiros, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

As oportunidades contemplam estudantes de nível técnico, superior e superior agro, com bolsas que podem chegar a R$ 2.800, além de benefícios adicionais.

Bolsa e modalidades do programa

O programa oferece três formatos de entrada, com diferentes níveis de exigência e remuneração:

  • Estágio Técnico (para estudantes matriculados em cursos técnicos com vínculo escolar e disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos); bolsa de R$ 1.450 (30h semanais)
  • Estágio Superior (para universitários cursando a partir do 3º semestre da graduação ou 1º semestre de cursos tecnólogos, com pelo menos um ano disponível para o estágio); bolsa de R$ 2.100 (30h semanais).
  • Estágio Superior Agro (para estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica no último ano de graduação, já liberados de aulas presenciais, com disponibilidade de 5 meses a 1 ano); bolsa de R$ 2.800 + R$ 870 de ajuda de custo (40h semanais)

As vagas são voltadas para atuação nas áreas agrícola, farmacêutica, saúde do consumidor e funções corporativas, refletindo a diversidade de negócios da companhia.

Desenvolvimento e benefícios

Além da bolsa, o programa inclui um pacote robusto de benefícios, estruturado em três pilares: equilíbrio, saúde e finanças. Entre eles estão:

  • Assistência médica e odontológica
  • Seguro de vida
  • Apoio psicológico, jurídico e nutricional
  • Acesso a academias (Wellhub/TotalPass)
  • Modelo de trabalho flexível
  • Subsídio para ergonomia no home office

Os estagiários também passam por uma trilha de desenvolvimento com foco em inovação, inteligência emocional e gestão de projetos, além de acesso a plataformas como LinkedIn Learning e cursos de idiomas.

Segundo Gisele Silva, coordenadora de Early Talents da Bayer, o objetivo é ir além da formação técnica.

“Queremos que cada pessoa estagiária se desenvolva, contribua com ideias novas e encontre propósito no que faz”, afirma.

Diversidade como estratégia

Um dos diferenciais do programa está na agenda de diversidade. Na última edição, os números chamaram atenção:

  • 72% das vagas foram ocupadas por mulheres
  • 42% por pessoas negras
  • 3% por pessoas com deficiência
  • 2% por pessoas trans

A empresa mantém grupos internos de afinidade voltados a temas como equidade racial, gênero, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade geracional, uma estratégia cada vez mais associada à inovação e à retenção de talentos.

Como se inscrever

As inscrições para o programa ficam abertas até 7 de maio, por meio do site oficial do processo seletivo.

Veja a entrevista de Maurício Rodrigues, CEO da divisão agrícola da Bayer para a América Latina:

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