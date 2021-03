SP tem mais de 60 mil vagas gratuitas para mulheres em cursos de qualificação

O estado de São Paulo está com mais de 60 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação em diversas áreas exclusivas para mulheres, que são oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Os cursos são dentro das "trilhas" empreendedorismo, tecnologia e "Onde Ela Quiser", que reúne cursos diversos.

Na trilha empreendedorismo, são 42 mil vagas que incluem cursos realizados com o Sebrae-SP e Aliança Empreendedora. Nela, também estão disponíveis cursos de qualificação empreendedora em parceria com as Secretarias da Justiça e Cidadania, do Desenvolvimento Social e de Direitos da Pessoa com Deficiência.

Na área de tecnologia, são 10 mil vagas dentro do programa SP Tech, criado pela secretaria para desenvolver profissionais como desenvolvedores. A área tem um déficit de cerca de 260 mil profissionais no Brasil e é um setor com grande chances de contratação.

São 4 opções disponíveis: Banco de Dados, Desenvolvimento Mobile, Desenvolvimento Web e Lógica de Programação.

Já na trilha "Onde ela quiser" são mais de 15,7 mil vagas em cursos de qualificação em finanças, idiomas, gestão administrativa e planejamento.

Também existem opções de cursos customizados dentro do programa Minha Chance, feito com empresas parceiras, em áreas como Açougueiro, Gasista, Linguagem Java, Banco de Dados e Segurança Digital.

Inscrições

Todos os cursos podem ser acessados pelo site do do programa Via Rápida, do Minha Chance, do Sebrae-SP e do Aliança-Empreendedora.