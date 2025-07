Essas marcas usam avaliação negativa como estratégia de conteúdo – funciona?

Durante anos, o marketing viveu em busca da avaliação perfeita. Mas em 2025, a lógica mudou: os comentários negativos viraram parte da narrativa. E, em muitos casos, o próprio conteúdo.

Em vez de apagar ou rebater, marcas que entendem o poder da autenticidade colocam as avaliações negativas no centro das campanhas.

A Domino’s Pizza, por exemplo, usou críticas reais como ponto de partida para reformular a receita nos EUA. A campanha não só mostrou os comentários, como também exibiu reações da equipe, criando uma jornada de reaproximação com o cliente.

No Brasil, a marca de maquiagem Boca Rosa Beauty já respondeu críticas com vídeos criativos e respostas bem-humoradas, mostrando que escuta e ajusta acima de tudo.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Transformar reclamações em estratégia

Aceitar falhas em público pode parecer arriscado. Mas, no ambiente digital, a vulnerabilidade gera empatia.

A Oatly, marca sueca de leite vegetal, virou referência ao ironizar quem não gosta de seus produtos. Com frases como “tastes like sht” (tem gosto de merda), estampadas em outdoors, a marca não apenas viralizou, como reforçou sua personalidade ousada e autêntica.

Quando uma crítica vira conteúdo, ela deixa de ser um problema e passa a ser um gatilho criativo. A Dengo Chocolates, por exemplo, recebeu um comentário dizendo que “o chocolate era pequeno e caro”.

A marca respondeu com um vídeo que explicava a cadeia de valor do cacau, valorizando o impacto social da produção e ainda reforçando seu diferencial.

O que isso ensina sobre branding?

Marcas que abraçam a imperfeição mostram coragem e segurança. Em vez de tentar controlar o discurso, elas entram na conversa. E é isso que torna tudo mais humano.

No fim, não é sobre apagar comentários negativos, mas sobre saber usá-los como ponto de virada. Porque confiança de verdade não se constrói com perfeição mas com transparência.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga