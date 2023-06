ESG: 3 formas gratuitas de incluir a maior tendência da década no seu currículo agora mesmo

Movimentando um mercado de US$ 35 trilhões no mundo, o ESG já é prioridade na agenda de 95% das empresas do Brasil, de acordo com os dados de uma pesquisa da Aberje, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Para se ter uma ideia, a busca pelo termo no Google Trends subiu 1.200% em apenas 2 anos.

De olho na importância do tema para o mercado, as empresas estão buscando cada vez mais um profissional que domine ESG para implementar as estratégias, mas tem sido difícil encontrar candidatos qualificados. Uma pesquisa do CFA Institute, fez uma análise dos perfis de profissionais de finanças no LinkedIn e revelou que menos de 1% dos candidatos estão qualificados para as vagas.

A escassez deve aumentar ainda mais nos próximos anos porque, de acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, o especialista em ESG é a segunda carreira na lista das profissões do futuro e devem surgir 1 milhão de novas vagas na área até 2027.

No entanto, a diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn, Sue Duke, reforçou a preocupação com a lenta qualificação de novos profissionais. “Os dados do LinkedIn deixam claro que, embora haja uma grande demanda por talentos com habilidades ecológicas, as pessoas não estão desenvolvendo habilidades ecológicas em um ritmo suficientemente rápido para cumprir as metas climáticas”.

Diante deste cenário, é esperado que a busca por qualificações em ESG cresça consideravelmente em breve. Mas, antes de investir milhares de reais em cursos e especializações, os profissionais precisam entender se o tema faz sentido para suas carreiras e objetivos profissionais. Por isso, separamos 3 formas gratuitas para começar a se qualificar em ESG. Confira:

3 formas gratuitas para começar a se qualificar em ESG

Cursos gratuitos

Os cursos são sempre uma das formas de aprender uma nova habilidade ou tendência. Aqueles com conhecimentos mais aprofundados geralmente são pagos, mas há diversas opções de cursos gratuitos que dão um panorama inicial sobre o que é ESG, qual é a importância que a sigla ganhou no mundo corporativo e como começar a construir uma carreira na área.

Uma oportunidade é o Workshop Profissão ESG, organizado pela EXAME para acontecer entre os dias 10 a 18 de julho, no formato online e gratuito. O conteúdo é ministrado pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, e os participantes recebem um certificado para incluir no currículo. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho no site oficial do Workshop disponível neste link.

Eventos, debates e summits online

Outra opção que oferece muitas informações gratuitas sobre ESG são os eventos, debates e summits online que acontecem sobre o tema. Diversos veículos de comunicação e instituições organizam rodas de conversas com especialistas, palestrantes e representantes do mercado que já aplicam o ESG na prática e trazem uma visão geral sobre a área, além de perspectivas futuras.

É o que acontece no Mês do ESG, evento organizado pela EXAME em junho que reúne mais de 50 especialistas e 17 painéis de discussão, totalizando quase 20 horas de conteúdo sobre ESG. Para acompanhar o Mês do ESG, basta se cadastrar no link do evento.

Podcasts

Por fim, outra forma gratuita de começar a aprender sobre ESG imediatamente é consumindo podcasts sobre o assunto. O formato em áudio permite que o ouvinte escute o conteúdo enquanto realiza outras tarefas, otimizando o tempo. Geralmente, os podcasts sobre ESG têm um caráter educativo e reflexivo.

O podcast ESG de A a Z, produzido e apresentado pelo editor de ESG da EXAME, Rodrigo Caetano, conversa com as principais lideranças do ESG nas empresas sobre os desafios dessa jornada em direção a uma economia mais justa e ambientalmente correta, sem abrir mão da lucratividade. O programa está disponível em todas as plataformas de áudio, confira aqui.

