Entrevista em inglês? Veja três aplicativos que podem te ajudar

Falar em outra língua é algo realmente complexo. Desde o aprendizado das primeiras estruturas gramaticais até o domínio de um novo idioma, passamos por um caminho com muitos desafios que precisam ser enfrentados.

E se já é difícil conversar de modo casual com falantes nativos, imagine se você tiver que fazer uma entrevista de emprego completa em inglês?

Difícil? Bom, embora essa pareça uma missão amedrontadora, não existe motivo para pânico.

Sim, é verdade!

Isso porque, principalmente para quem já fala em inglês, algumas empresas disponibilizam ferramentas que orientam, ensinam e avaliam profissionais que precisam se preparar para entrevista de emprego.

Para facilitar a procura dos interessados, o especialista em carreira internacional Leandro Baptista publicou em seu perfil no LinkedIn uma lista com 3 aplicativos úteis. Confira a seguir.

3 apps para quem precisa se preparar para entrevistas em inglês

#1. BigInterview

O BigInterview é um site que ajuda pessoas de todos os momentos de carreira e que têm o inglês como segunda lingua. A proposta do site é fornecer insumos e ferramentas que ajudam os profissionais a se tornarem mais ágeis e preparados para enfrentar os mais varidos cenários em entrevistas.

Acesse a plataforma

#2. MyInterviewPractice

Neste segundo site, o My Interview Pratice, a proposta também é ajudar pessoas que querem fazer entrevistas em inglês. A diferença, porém, é que ele fornece 120 tipos de cenários, de diferentes cargos e níveis hierárquicos, para testar os profissionais.

Em sua interface, o aplicativo ajuda o usuário a recriar o cenário da entrevista, como se fosse pra valer, e assim ele ajuda a aliviar a pressão para os momentos reais.

Acesse a plataforma

#3. Google Interview Warmup

Por fim, há ainda o aplicativo do próprio Google, o Interview Warmup. Com ele, além de testar possíveis cenários e perguntas de entrevistas reais, você ainda pode receber feedbacks gratuitos para saber o que é preciso melhorar no seu desempenho.

Acesse a plataforma

