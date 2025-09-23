Empreendedores bilionários revelam seus melhores conselhos: 'Sonhe grande e trabalhe duro'

O que diferencia um líder comum de um líder extraordinário?

Para empreendedores que construíram impérios bilionários, a resposta passa por visão, determinação e a capacidade de aprender com desafios. Esses fundadores não apenas criaram negócios altamente lucrativos, mas também desenvolveram uma mentalidade de liderança que os manteve no topo. As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

A seguir, cinco lições de liderança compartilhadas por alguns dos mais bem-sucedidos empreendedores do mundo.

1. A curiosidade como motor da liderança

Martha Stewart (ela mesmo), fundadora da Martha Stewart Living Omnimedia, acredita que a curiosidade é uma característica essencial para qualquer líder.

Para ela, questionar, explorar novas possibilidades e se manter atualizado são atitudes fundamentais. "Curiosidade é certamente um traço de caráter muito importante se você está tentando entender para onde o mundo está indo", afirma.

Stewart aplica esse princípio diariamente, seja lendo, viajando ou buscando novos caminhos—literalmente—para não cair na repetição. Um líder que não se adapta e não se mantém aberto ao novo corre o risco de estagnar.

2. Tenha clareza de objetivos e defenda sua visão

John Mackey, cofundador do Whole Foods Market, destaca a importância de um empreendedor conhecer seu propósito.

Segundo ele, existem dois tipos de empreendedores: os seriais, que criam e vendem empresas constantemente, e os construtores, que querem desenvolver um negócio a longo prazo. Para os que desejam construir, Mackey alerta que investidores podem pressionar por uma venda rápida.

"Se você quer ser um construtor, precisa deixar claro que seu objetivo não é vender, mas crescer a empresa por muitos anos", afirma. Um líder precisa ser firme em suas decisões e não deixar que terceiros o afastem de sua visão original.

3. Não espere o momento perfeito – arrisque-se

Jenny Just, cofundadora da PEAK6 Investments, reforça a necessidade de assumir riscos desde cedo.

Segundo ela, não se trata de correr grandes riscos, mas de começar a experimentá-los mais cedo para acelerar o aprendizado. "O que importa não é o tamanho do risco, mas quantas vezes você se dispõe a tentar", diz.

Muitos líderes ficam paralisados esperando o momento ideal para agir, mas Just demonstra que a iniciativa, mesmo com incertezas, pode ser um diferencial para alcançar o sucesso.

4. O fracasso como parte do processo

Bobbi Brown, fundadora da Bobbi Brown Cosmetics e da Jones Road Beauty, desafia a ideia tradicional de fracasso. Para ela, errar não é uma derrota, mas um aprendizado essencial. "Se você não tentar, nunca vai saber", afirma. Ela defende que cada obstáculo enfrentado ensina algo novo e fortalece a resiliência do líder.

Em vez de temer o erro, um bom líder deve encará-lo como parte natural do processo de crescimento.

5. O trabalho duro como principal diferencial

Amir Loloi, fundador da Loloi Rugs, tem uma visão clara sobre o que separa os grandes líderes do restante do mercado: esforço. Ele acredita que o único fator que pode impedir o sucesso é a falta de dedicação. "Se você sonha grande e trabalha duro, ninguém pode te parar", afirma. Loloi destaca que não é sobre sorte ou circunstâncias externas, mas sobre o quanto alguém está disposto a fazer além do necessário para alcançar um objetivo. Um líder eficaz entende que a excelência vem da consistência e do comprometimento.

O que essas lições revelam sobre liderança?

A liderança eficaz não se trata apenas de gerenciar uma equipe ou tomar decisões estratégicas. Os empreendedores bilionários citados demonstram que ser um líder de sucesso envolve manter a curiosidade viva, ter clareza de objetivos, assumir riscos calculados, aprender com os erros e trabalhar incansavelmente para transformar uma visão em realidade.

Esses princípios podem ser aplicados por qualquer profissional que deseja se destacar e alcançar novos patamares na carreira.

