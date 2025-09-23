Ex-RH do Google revela estratégia para impressionar recrutadores: 'É o Santo Graal das entrevistas'

Jenny Wood passou quase 18 anos no Google, onde ajudou a construir diversas equipes e fundou um programa interno de desenvolvimento de carreira. Como executiva, participou do recrutamento e seleção de centenas de funcionários.

Com ampla ampla experiência em entrevistas e processos de contratação, ela compartilha suas principais estratégias em seu livro, intitulado de Wild Courage. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Uma de suas principais recomendações para entrevistas de emprego é se policiar ao máximo para não se alongar muito nas respostas. Uma fala super longa, com mais de 5 minutos, por exemplo, "mais atrapalha do que ajuda", pois o recrutador fica perdido e não consegue extrair insights sobre você.

Antes de responder, pare e pense no que você quer compartilhar e só depois comece a falar. Para Wood, isso é o "Santo Graal da excelência em entrevistas de emprego".

Movimento estratégico

O ato de parar e pensar durante uma entrevista demonstra, segundo Wood, "habilidades apuradas de liderança". Para ela, pessoas estratégicas devem separar o que é e o que não é importante a todo o momento.

Ela, no entanto, reconhece que não dá para pedir um momento antes de responder todas as perguntas, então o conselho é se preparar para os principais questionamentos – e que sempre aparecem em processos seletivos – e esperar antes de responder apenas às perguntas estratégicas e relacionadas a empresa contratante.

Posso pensar por alguns segundos?

Quando você receber alguma dessas perguntas difíceis e estratégicas, peça diretamente: "posso pensar na resposta por alguns segundos?". Durante esse meio tempo, anote as palavras-chave que você gostaria de incluir na sua resposta e comece a falar. Não demore mais do que 10 ou 15 segundos.

Exemplo: se a pergunta for "quais são os maiores desafios de nosso negócio?", o candidato pode anotar rapidamente algumas palavras-chave que vêm à mente, seja em um bloco de notas ou em um aplicativo no celular. Ele pode listar termos como mercado, concorrência, IA, processos, equipe, alinhamento global, ferramentas e prioridades.

Em seguida, deve selecionar dois ou três desses tópicos e formular uma resposta clara, como: “Acredito que os maiores desafios sejam, primeiro, as prioridades; segundo, as ferramentas disponíveis; e terceiro, o alinhamento global.”

Qual a percepção que isso traz para o recrutador?

Responder perguntas importantes de forma estruturada facilita o processo do recrutador, afinal, o candidato está falando de forma muito mais clara. Mas, mais importante: "isso faz parecer que o entrevistado está realmente honrado com a sua pergunta," conclui Wood.

Além da resposta positiva, demonstrar um pensamento estruturado e direto pode fazer toda a diferença em uma entrevista. Afinal, a habilidade de sintetizar informações e comunicar respostas de maneira impactante é uma característica fundamental para qualquer líder.

