Ele levou um ‘não’ aos 19 e virou líder aos 25 — e isso mudou sua vida para sempre

Aos 25 anos, Brian Wong já estava à frente de uma revolução. O canadense saltou quatro séries, formou-se em comércio aos 18 e, após breve passagem pela Digg, fundou a Kiip.

Wong criou uma startup que transforma anúncios em recompensas reais no celular. Em pouco tempo, ele tornou-se um dos CEOs mais jovens a erguer uma companhia global, captando mais de US$ 32 milhões e faturando cerca de US$ 20 milhões em 2017.

De aprendiz a disruptor

Wong credita sua rapidez ao hábito: “Pais asiáticos nunca deixam você ter tempo livre. Cada momento acordado, você tinha algo para fazer”, ele diz.

Essa disciplina, somada à capacidade de aprender rápido o destacaram desde cedo.

"Eu aprendo de um jeito que me permite fazer as coisas mais rápido" Brian Wong, CEO da Kiip

O insight em pleno voo

A ideia da Kiip surgiu aos 19 anos, durante um voo: ele percebeu que jogos mobile tinham “momentos de conquista” ignorados pelas propagandas tradicionais.

Ao premiar o usuário exatamente nesses momentos, criou um formato menos intrusivo e mais efetivo.

Em julho de 2010, co-fundou a empresa e logo levantou US$ 300 mil, seguido por grandes rodadas até o total de US$ 32 milhões.

O “cheat code” da liderança

Além de CEO, Wong lançou, aos 25, o livro The Cheat Code, onde compartilha atalhos para crescer mais rápido. Um deles, “Know your superpower”, que ensina a como conhecer sua área de força e aproveitá-la ao máximo.

“Nunca use outra pessoa como régua de comparação, sempre compita com você mesmo. Se o seu amanhã for melhor do que o seu hoje, você está vencendo”, ele fala.

