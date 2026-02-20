Ele deixou uma carreira milionária no banco para vender bubble tea

Quando deixou uma carreira consolidada no setor bancário para investir no mercado de bubble tea, Martin Berry ouviu do próprio chefe que isso era loucura.

Berry afirmou que, após anos no ambiente corporativo, percebeu que não se identificava com uma estrutura focada exclusivamente em gestão de risco.

A decisão não foi impulsiva, foi uma mudança de direção apoiada em leitura de mercado, capacidade analítica e disposição para executar. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Da análise financeira à expansão global

A oportunidade que mudou sua carreira surgiu em um shopping de Singapura. Ao observar uma fila extensa diante de uma loja da Gong cha, uma franquia internacional de chá de bolhas, criada em Taiwan em 1996, Martin Berry não se deteve apenas na popularidade do produto.

Mesmo sem conhecer o mercado de bubble tea, aplicou o raciocínio financeiro que havia desenvolvido ao longo de duas décadas no setor bancário. Comprou os produtos mais vendidos, acompanhou o fluxo de clientes por semanas e começou as apurações antes de qualquer movimento maior.

Investiu cerca de US$ 2,5 milhões de recursos próprios para levar a marca à Coreia do Sul, adquiriu os direitos de expansão da franquia. Sob sua liderança, ultrapassou 2 mil unidades em 30 países e alcançou mais de US$ 500 milhões em vendas globais do sistema em 2024.

A expansão não partiu de um produto inédito, mas da convicção de que havia espaço para executar melhor e escalar com consistência.

Como transformar metas ambiciosas em sistema de resultado

