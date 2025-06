De office boy a CEO: como Rivaldo Leite chegou à liderança da Porto Seguro

"Descubra sua vocação, tenha coragem e nunca desista. O sucesso vem para quem acredita e trabalha com determinação," afirma Rivaldo Leite, presidente da Porto Seguro, em entrevista ao podcast “De frente com CEO”.

Desistir, na verdade nunca foi uma opção para Leite, que diz que não teve a oportunidade de escolher uma carreira, mas entrou muito cedo no mercado de trabalho por necessidade. Nascido em Pombal, na Paraíba, uma pequena cidade distante de grandes centros, Leite começou a trabalhar aos 8 anos, vendendo sorvetes na feira para ajudar seus pais.

"Era uma época em que, no Nordeste, crianças começavam a trabalhar cedo por necessidade", conta. Mas a vida na Paraíba não era o suficiente para seus sonhos. A busca por algo maior o levou a São Paulo aos 13 anos, onde a realidade de faxineiro no posto de gasolina se uniu ao desejo de alcançar um cargo dos sonhos: ser office boy.

Ele sabia que a segurança em suas próprias capacidades seria a chave para alcançar seu primeiro objetivo profissional.

"Eu achava bonito ser office boy. Eu queria estar no centro de tudo, conectado com o mundo empresarial", conta Leite. Essa decisão foi mais do que uma simples escolha de emprego; foi a construção da confiança necessária para sua jornada.

A oportunidade na Porto Seguro

Era 1980 quando Rivaldo começou a bater de porta em porta em busca de um emprego como office boy. Quando finalmente conseguiu uma vaga em uma corretora de seguros, que tinha parceria com a Porto Seguro.

"Comecei a trabalhar no mesmo dia que fiz a entrevista e foi neste mesmo dia que fui entregar um documento na matriz da Porto Seguro. Quando coloquei o pé naquele lugar, algo me disse que ali era o meu destino", afirma.

O office boy, depois de 8 anos, conseguiu uma oportunidade de técnico de seguro na Porto Seguro. Hoje, Leite já soma 43 anos só no Grupo Porto, passando pela área operacional, comercial, até se tornar o CEO da Porto Seguro em 2022. “Descobri que a minha vocação era vender, desde sorvete na praia a seguros”, diz.

Crescimento e resiliência: o papel da autoconfiança

Ocupar a cadeira de CEO não era algo que Leite sonhava. Para ele, dirigir uma filial já era uma grande conquista. Mas ele lembra de uma frase que o dono do Grupo Porto um dia disse a ele. “Para crescer, a empresa precisa crescer junto” – e empresa cresceu.

"Eu nunca imaginei ser CEO, mas sabia que, se trabalhasse duro e com a mentalidade certa, o sucesso viria em qualquer área, e em qualquer cargo", afirma.

Atualmente, o Grupo Porto opera por meio de quatro principais frentes de negócios: seguros, banco, saúde e serviços. Em 2022, Leite é convidado a assumir a liderança da frente de seguros, que representa cerca de 40% do faturamento do Grupo Porto. "A pandemia trouxe muitos desafios com gestão, além de ataques cibernéticos que sofremos na época, mas a nossa confiança em nossa equipe e na visão de longo prazo fez toda a diferença", afirma.

Líderes bons formam novos líderes

A possibilidade de promoção em uma empresa, segundo Leite, não está atrelada apenas ao crescimento da companhia, mas a atuação da pessoa, principalmente as que já estão em posições de liderança.

"Não basta apenas crescer individualmente, é preciso crescer junto com a equipe", afirma o CEO da Porto Seguro. Sua filosofia de liderança é clara: um bom líder é aquele que não só orienta, mas que também prepara sua equipe para alcançar novos patamares.

"Eu sempre pergunto aos nossos líderes: quem é o seu sucessor? Crescer significa dar espaço para que outros também possam crescer", afirma.

A importância da saúde mental e do equilíbrio

Leite também é um defensor da importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Para ele, ter segurança em si mesmo também significa cuidar de sua saúde física e mental. "Eu pedalo, faço kitesurf, durmo bem. Acredito que a energia vem do cuidado com o corpo e a mente", afirma.

Esse cuidado reflete-se também na cultura da Porto Seguro, que oferece aos funcionários opções de bem-estar, como academias, yoga e até um estúdio musical. "A saúde mental é um pilar fundamental para o sucesso coletivo", diz Leite.

O futuro da Porto Seguro

Com 45 anos de experiência no setor de seguros, Leite segue otimista com o futuro da Porto Seguro. "Nos últimos anos, expandimos bastante, diversificamos nossos produtos e focamos em seguros mais inclusivos", afirma.

O Grupo Porto alcançou um lucro de R$ 2,7 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 35 pontos percentuais em relação ao último ano. A expectativa é de continuar crescendo, segundo o CEO, com um foco especial em inteligência artificial e seguros para o público que está entrando no mercado de seguros pela primeira vez.

Apesar da presença internacional da Porto Seguro no Uruguai, o foco permanece no crescimento orgânico dentro do Brasil. Leite destaca que, mesmo diante de desafios econômicos, a empresa mantém uma operação sólida e busca constantemente expandir sua atuação regional.

"O país está crescendo, e acreditamos que, mesmo com os desafios econômicos, temos muitas oportunidades à nossa frente", afirma Leite.