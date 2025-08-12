EXAME e Saint Paul abrem inscrições para treinamento sobre marketing com certificado

Content Writer
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h28.
Muitos acreditam entender de marketing só porque dominam uma rede social. Mas transformar essa habilidade em uma estratégia capaz de posicionar marcas no topo do mercado é uma outra história.
Para aqueles que desejam ser um líder estratégico capaz de escalar resultados, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.
Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.
ESSE TREINAMENTO VIRTUAL MOSTRA COMO SE TORNAR UM GESTOR DE MARKETING – PARA GARANTIR UMA VAGA, CLIQUE AQUI
Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.
E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.
Os interessados devem se inscrever clicando aqui.
EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE MARKETING, BRANDING E PERFORMANCE
Quem apresenta as aulas é Leonardo Cirino, CMO da EXAME, professor e conselheiro de marca. Ao longo de seus 20 anos de carreira, liderou a transformação do marketing de empresas como a Fluency Academy, o CNA e a Smart Fit, onde comandou a expansão de 40 para mais de 1.100 academias abertas em 15 países da América Latina, conquistando a posição de 2ª maior rede de academias do mundo com mais de 4 milhões de clientes.
Cirino é reconhecido também por sua liderança em soluções de Sprint do método MESA e pelo planejamento estratégico de mais de 30 marcas no mercado, além de atuar como conselheiro de diversas empresas.
EU QUERO APRENDER COM LEONARDO: CLIQUE AQUI PARA GARANTIR SUA VAGA POR APENAS R$ 37 E GANHE DESTAQUE NO MERCADO
Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Além das quatro aulas, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em marketing com o respaldo das marcas mais respeitadas do país.
Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras.
RESGATE SEUS BÔNUS: CLIQUE AQUI E GARANTA UMA VAGA EM TREINAMENTO SOBRE MARKETING DA EXAME E SAINT PAUL
*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME