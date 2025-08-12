Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

EXAME e Saint Paul abrem inscrições para treinamento sobre marketing com certificado

Iniciativa vai revelar aos participantes como ser um líder estratégico de marketing capaz de posicionar sua marca no topo e escalar resultados; veja como acompanhar

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h28.

Muitos acreditam entender de marketing só porque dominam uma rede social. Mas transformar essa habilidade em uma estratégia capaz de posicionar marcas no topo do mercado é uma outra história.

Para aqueles que desejam ser um líder estratégico capaz de escalar resultados, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.

ESSE TREINAMENTO VIRTUAL MOSTRA COMO SE TORNAR UM GESTOR DE MARKETING – PARA GARANTIR UMA VAGA, CLIQUE AQUI

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

Os interessados devem se inscrever clicando aqui

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE MARKETING, BRANDING E PERFORMANCE

Conheça o professor

Quem apresenta as aulas é Leonardo Cirino, CMO da EXAME, professor e conselheiro de marca. Ao longo de seus 20 anos de carreira, liderou a transformação do marketing de empresas como a Fluency Academy, o CNA e a Smart Fit, onde comandou a expansão de 40 para mais de 1.100 academias abertas em 15 países da América Latina, conquistando a posição de 2ª maior rede de academias do mundo com mais de 4 milhões de clientes.

Cirino é reconhecido também por sua liderança em soluções de Sprint do método MESA e pelo planejamento estratégico de mais de 30 marcas no mercado, além de atuar como conselheiro de diversas empresas.

EU QUERO APRENDER COM LEONARDO: CLIQUE AQUI PARA GARANTIR SUA VAGA POR APENAS R$ 37 E GANHE DESTAQUE NO MERCADO

Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens. Além das quatro aulas, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em marketing com o respaldo das marcas mais respeitadas do país. 

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga. Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras. 

RESGATE SEUS BÔNUS: CLIQUE AQUI E GARANTA UMA VAGA EM TREINAMENTO SOBRE MARKETING DA EXAME E SAINT PAUL

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Carreira

Da estética à estratégia: o marketing que os CEOs querem

Conheça a Make, plataforma que automatiza tarefas para te ajudar no dia a dia

Essas três formas de usar o Pinterest ajudam sua marca a ser descoberta por novos públicos

Quatro sites que ajudam a visualizar dados de forma simples e prática

Mais na Exame

Carreira

Da estética à estratégia: o marketing que os CEOs querem

Tecnologia

Elon Musk ameaça processar a Apple. E o motivo é o ChatGPT

Mercados

Natura: venda da Avon internacional nos próximos 12 meses é 'altamente provável'

Future of Money

Blue Origin, de Jeff Bezos, vai aceitar pagamentos em bitcoin para viagens ao espaço