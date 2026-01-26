Carreira

Conheça o Perplexity Sonar: a ferramenta que está redefinindo como executivos pesquisam informações

Ferramentas que combinam busca, fontes e respostas diretas ganham espaço no dia a dia corporativo

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13h53.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 14h07.

O Perplexity Sonar é uma solução de inteligência artificial voltada à pesquisa e à síntese de informações com base em fontes rastreáveis. 

A ferramenta combina buscas na web com respostas diretas e organizadas, permitindo que profissionais encontrem dados, tendências e referências com mais agilidade e confiabilidade.

Em um ambiente corporativo cada vez mais orientado à informação, aprender a usar ferramentas como o Sonar se torna estratégico para áreas que dependem de pesquisa rápida e decisões bem fundamentadas.

Pesquisa com fontes no centro do processo

Diferentemente de assistentes tradicionais, o Sonar destaca as fontes que embasam cada resposta. Isso facilita a verificação das informações e reduz riscos associados a dados imprecisos ou desatualizados.

Para equipes de estratégia, comunicação, marketing e jurídico, essa abordagem aumenta a confiança no uso da inteligência artificial como apoio à análise.

Mais velocidade sem perder profundidade

Ao sintetizar grandes volumes de conteúdo em respostas objetivas, a ferramenta reduz drasticamente o tempo gasto em pesquisas manuais. Com isso, profissionais conseguem avançar mais rápido sem abrir mão de contexto.

Na prática, isso permite transformar pesquisa em ação, encurtando ciclos de decisão e planejamento.

O uso do Perplexity Sonar reforça uma tendência clara de que a IA deixa de ser apenas um recurso de produtividade e passa a atuar como suporte à inteligência do negócio.

Quando bem utilizada, a tecnologia ajuda empresas a navegar em ambientes complexos, identificar oportunidades e tomar decisões mais informadas com base em dados verificáveis.

