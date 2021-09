Confira quais serão as carreiras mais promissoras de 2022

O cenário é positivo para quem está em busca de colocação profissional em 2022. Pesquisas realizadas pelo Fórum Econômico Mundial apontam que pelo menos 133 milhões de novas vagas deverão surgir, todas elas em razão do avanço tecnológico que tem alterado de forma constante a dinâmica das relações trabalhistas.

Uma consequência direta desse aspecto é a crescente abertura de vagas destinadas a pessoas cujas carreiras se desenvolvem de forma interligada ao desenvolvimento da era digital.

Em razão disso, dá-se a importância de ressaltar quais serão as cinco principais profissões para 2022 e, ainda, as formas de capacitação mais adequadas para cada uma delas.

O Fórum Econômico Mundial mostrou em seu último relatório "The Future of Jobs" que habilidades como pensamento analítico e inovador e aprendizado ativo serão diferenciais no currículo daqueles que desejam oportunidades no ano que está por vir.

Confira os principais insights do levantamento com Diego Cidade, da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".