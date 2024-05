Concurso Público Nacional Unificado: 6 pontos para ficar atento antes de fazer a prova neste domingo

O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos Concursos, já tem data e hora para acontecer: será neste domingo, com a abertura dos portões às 07h30 (horário de Brasília).

O maior concurso do Brasil, conhecido como "Enem dos Concursos", será aplicado em 228 cidades e irá oferecer 6.640 vagas para mais de 2 milhões de inscritos.

Além da preparação para se sair bem na prova, veja 5 pontos que são importantes para você, candidato, avaliar antes de sair de casa.

1. Atente-se ao horário e local da prova

O local da prova pode ser checado no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Quanto ao horário da prova, será realizada em dois turnos:

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - e uma redação.

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova: 3h30

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos.

Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas - de múltipla escolha.

ATT: As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

2. Faça um levantamento do que será preciso levar para a prova

O candidato deverá chegar ao local das provas com 1 hora de antecedência do início das mesmas, munido de:

Cartão de Confirmação de Inscrição, impresso da página do Concurso Público Nacional Unificado na internet; Do documento de identidade com o qual se inscreveu; De caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente; É aconselhável que os candidatos levem alimentos e bebidas em embalagens lacradas e em garrafas transparentes.



"Como as provas serão feitas em dois turnos, com intervalo para o almoço, este cuidado ainda evita grandes deslocamentos para fazer a refeição e possíveis problemas na realização da prova na parte da tarde", afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran, plataforma de aulas para concursos.

ATT: O candidato, no dia da realização das provas, não poderá anotar as respectivas respostas no seu respectivo Cartão de Confirmação de Inscrição. Qualquer anotação ou impressão no documento sujeitará o candidato à eliminação do Concurso Público Nacional Unificado.

"Não serão aceitas cópias de documento, mesmo as autenticadas. Caso o candidato apresente documento digital, é preciso que o mostre no aplicativo, e por isso o recomendado é que ele já esteja baixado, já que capturas de tela não serão aceitos. Caso o candidato não tenha o documento por motivos de perda, roubo ou furto, ele deverá entregar um boletim de ocorrência que tenha sido expedido até 90 dias antes", diz Cambuy que reforça que alguns objetos não poderão ser levados.

"Está vedado o uso de relógios, óculos escuros, chapéus, bonés, gorros, protetores auriculares e uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, incluindo fones de ouvido e celulares, que deverão ficar desligados e guardados em porta-objetos. Qualquer barulho, incluindo o de alarmes, levará à desclassificação imediata do candidato identificado como dono do aparelho", afirma.

3. ⁠Revise as matérias que terão o maior peso

Cada especialidade tem seu eixo de maior peso e por isso o candidato precisa dar maior atenção àquele cuja pontuação será melhor para o seu resultado final, afirma o professor do Gran. "Para o nível superior existem cinco eixos e, dependendo de cada especialidade, cada um contará mais ou menos na avaliação. Por isso, o recomendado é que o candidato verifique no edital o eixo de maior peso, que deve ser priorizado na prova para obter um melhor desempenho."

Para verificar o edital do bloco que escolheu, basta acessar o site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

4. ⁠Atenção para a parte dissertativa

A prova do período matutino começará às 09h e terá 2 horas e 30 minutos de duração e contará com partes dissertativas - que exigirão administração do tempo.

Para os candidatos dos blocos 1 ao 7, além das 20 questões objetivas, haverá uma questão dissertativa que trará eixos temáticos do bloco escolhido pelo concurseiro, segundo Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos.

"Será uma dissertação sobre temas específicos e o edital é bem claro: é preciso fazer uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. A recomendação é que o candidato faça uma introdução contextualizando o assunto, apresentando o tema em questão para o examinador. No desenvolvimento, é preciso falar dos aspectos técnicos, dos conhecimentos específicos que estão sendo solicitados na questão. Por fim, na conclusão, ele vai fazer o fechamento deste texto", afirma Bezerra que reforça que essa parte valerá 50% dos pontos da prova.

"Com relação à quantidade de linhas, o edital não informou e aponta que a quantidade de linhas vai ser informada no enunciado da questão, então o candidato tem que estar atento para o número de linhas que será exigido na na prova. Inclusive, se a quantidade de linhas for inferior ao mínimo exigido, o candidato terá a nota zerada e, consequentemente, está desclassificado do concurso", diz Bezerra.

Para os candidatos de nível superior (bloco 8), além das 20 questões objetivas, será necessário escrever uma redação. "Vai ser um texto dissertativo-argumentativo, então, sim, algo semelhante ao que é pedido no ENEM. Por isso é esperado que aborde temas atuais", diz. "Dois temas que eu acredito que são bem possíveis de serem abordados no CNU são Realidade Brasileira e Políticas Públicas", afirma Bezerra.

ATT: O candidato só poderá ausentar-se do local das provas após 2 horas contadas a partir do efetivo início das mesmas. "O candidato que sair do local antes disso será eliminado do concurso", afirma Cambuy.

5. Separe um tempo para cada gabarito

Pela manhã, é importante que os candidatos deixem pelo menos 10 minutos para o preenchimento do gabarito, afirma Bezerra. "São 20 questões, então é um tempo razoável. Recomendo separar 1h30 para a prova discursiva/redação (dependendo do bloco temático), 50 minutos para as questões objetivas e 10 minutos para o gabarito. É uma boa organização de tempo."

Na parte da tarde, Bezerra lembra que os candidatos terão mais questões para resolver. São 50 questões para os blocos 1 a 7, e 40 para o bloco 8. "É importante que deixem pelo menos 30 minutos para preencherem o gabarito. É comum os concurseiros se atrapalharem no preenchimento."

6. De olho no resultado

Os resultados serão divulgados no dia 30 de julho no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

No dia 05 de agosto inicia a convocação para posse e cursos de formação.