Os recrutadores perdem grandes talentos ao focar apenas nas primeiras impressões das entrevistas. Adam Grant, psicólogo organizacional da Wharton, acredita que os processos seletivos convencionais, que geralmente se baseiam apenas em contar, e não em mostrar as habilidades dos candidatos, podem resultar em escolhas equivocadas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Durante sua palestra no World Business Forum, em Nova York, Grant sugeriu que, para identificar o verdadeiro potencial dos candidatos, as empresas devem adotar uma abordagem mais dinâmica.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

O psicólogo defende que o desempenho de um candidato no processo seletivo deve ser analisado em termos de evolução.

"O sucesso de alguém no trabalho não é indicado por como vai a primeira entrevista, mas sim pelo quanto eles demonstram crescimento do primeiro encontro para o segundo", afirmou.

Para isso, ele sugeriu uma prática simples, mas eficaz: permitir que o candidato tenha uma segunda chance durante a própria entrevista, com um feedback imediato.

Essa prática permite avaliar a disposição do candidato para melhorar e sua capacidade de aprendizado, características essenciais em áreas como a IA, onde a adaptação e o desenvolvimento contínuo são fundamentais.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui.

Preparando-se para evitar a desclassificação

Se você se encontrou em um processo seletivo tradicional e está preocupado com a possibilidade de ser desclassificado por não demonstrar todo o seu potencial logo de cara, é hora de se preparar para causar uma ótima primeira impressão.

Use o seguinte comando em um chatbot de IA:

"Finja ser um recrutador experiente e me ajude a melhorar minha performance em uma entrevista de emprego. Crie uma série de exercícios práticos para eu treinar: por exemplo, como responder à pergunta ‘fale sobre você’, como manter uma postura confiante, como sorrir sem parecer forçado e como demonstrar interesse genuíno pela vaga. Quero que você simule situações reais para a vaga de [NOME DA SUA VAGA] e me dê feedbacks específicos sobre o que posso ajustar nas minhas respostas e no meu comportamento.”

Com técnicas de comunicação e práticas específicas, você pode melhorar sua postura, refinar suas respostas e garantir que suas habilidades sejam notadas desde o início.

O segredo está em como você se apresenta, como reage às perguntas e, principalmente, como mostra que está pronto para aprender e se adaptar.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL