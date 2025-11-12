Como usar a IA a seu favor para negociar salário sem cometer erros fatais?

A inteligência artificial tem se tornado uma aliada nas negociações salariais, ajudando profissionais a se prepararem melhor. De acordo com estudo da Payscale, 70% dos empregadores observaram o aumento do uso de ferramentas como o ChatGPT para pesquisa salarial. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Embora a IA possa ser útil para profissionais, principalmente os iniciantes, ao determinar um "ponto de partida" salarial para sua área, ela não deve ser vista como uma verdade absoluta.

A falta de precisão dos dados gerados pela IA é um erro comum. Payscale apontou que 63% dos empregadores perceberam que os pedidos salariais baseados em informações imprecisas ou não verificadas aumentaram neste ano.

Isso pode levar os profissionais a criarem expectativas desalinhadas com a realidade das empresas, o que pode resultar em frustração.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O erro mais comum: prompts genéricos

Um dos maiores erros ao usar IA para pesquisas salariais é a utilização de prompts genéricos.

Segundo Jessica Pillow, chefe global de recompensas da plataforma HR Deel, uma consulta vaga pode resultar em informações que não condizem com a realidade do cargo ou da localização.

Por exemplo, em vez de perguntar "Qual é o salário para um analista de dados?", o ideal seria detalhar a consulta:

"Qual é a faixa salarial média para um analista de dados no setor de marketing em São Paulo, em uma empresa privada de 100 pessoas, com cinco anos de experiência, incluindo benefícios e bônus típicos?".

A personalização da consulta garante resultados mais relevantes e precisos.

Mesmo assim, Jessica recomenda que as informações geradas pela IA sejam sempre verificadas em sites especializados, como Glassdoor ou LinkedIn, para garantir que os dados sejam confiáveis.

Ao usar a IA para obter dados sobre a faixa salarial e as práticas da indústria, o profissional se apresenta mais preparado e confiante ao conversar com recrutadores ou gestores.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

A pesquisa cuidadosa permite que ele entre na conversa com uma base sólida, aumentando suas chances de sucesso.

A inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta para começar a entender as faixas salariais, mas ela não substitui o trabalho de casa necessário para uma negociação salarial eficaz.

Profissionais que dominam a arte da pesquisa inteligente e utilizam IA de forma estratégica têm maiores chances de alinhar suas expectativas com a realidade do mercado, alcançando novos patamares profissionais.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL