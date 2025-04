Como deixar sua agenda menos sobrecarregada? Essa especialista dá 7 dicas

Em um cenário corporativo cada vez mais marcado por agendas congestionadas e pressão por resultados imediatos, a gestão do tempo tornou-se uma competência essencial para quem ocupa posições de liderança.

Segundo Jessica Wilen, especialista em cultura organizacional, práticas simples e diretas podem ser o primeiro passo para retomar o controle da vida profissional e, consequentemente, liderar com mais presença e efetividade.

Segredos para retomar o controle da agenda

1. Defina o que realmente importa

Tudo começa com prioridades bem definidas. “Sua agenda deve refletir seus principais objetivos, metas e valores — não apenas as solicitações urgentes que chegam até você”, afirma Wilen. Para isso, recomenda o mapeamento de metas semanais, mensais e trimestrais, criando um alinhamento claro entre o tempo investido e os resultados esperados.

2. Reserve blocos de tempo

Uma das estratégias mais eficazes é o bloqueio de tempo — ou seja, reservar períodos específicos do dia para tarefas específicas. Com isso, líderes protegem horários para atividades prioritárias, reuniões importantes e, especialmente, para o trabalho concentrado, tão essencial para a reflexão estratégica e a liderança com propósito.

3. Aprenda a dizer não

Aceitar todas as solicitações que surgem ao longo do dia pode comprometer a produtividade e o foco. Saber dizer "não" a compromissos que não contribuem para as metas principais é uma habilidade gerencial crucial para manter a clareza e a eficiência na agenda.

4. Resolva o que for rápido imediatamente

Para pequenas tarefas, Wilen recomenda a regra dos dois minutos. Se uma atividade pode ser concluída em até dois minutos, deve ser executada imediatamente. Essa prática evita o acúmulo de tarefas simples e garante mais espaço para ações estratégicas.

5. Ferramentas de organização como aliadas

Plataformas digitais de calendário e aplicativos de gerenciamento de tarefas oferecem funcionalidades que otimizam o tempo. Sistemas automatizados de agendamento, lembretes inteligentes e integração entre plataformas permitem reduzir o esforço com atividades operacionais e garantem que o foco permaneça no essencial: as pessoas, os projetos e os resultados.

6. Agrupe tarefas semelhantes

Outra técnica valiosa é agrupar tarefas de mesma natureza. Em vez de distribuir ligações ou revisões ao longo do dia, agrupe essas atividades em blocos contínuos. Isso evita o cansaço mental de alternar constantemente entre tarefas diferentes e melhora o rendimento.

7. Reflita e revise constantemente

Ao final de cada semana, vale a pena revisar a agenda: o que funcionou bem? O que poderia ter sido evitado? Houve reuniões improdutivas ou blocos de tempo mal utilizados? Essa análise contínua aprimora a gestão de tempo e permite ajustes mais eficazes.

Delegar é sinal de liderança, não de fraqueza

No centro de todas essas estratégias está uma verdade fundamental: gestão de agenda é uma forma de liderança. Escolher onde e como investir o tempo é decidir onde e como investir energia. E, para líderes em todos os níveis, essa consciência pode ser o divisor de águas entre o bom desempenho e a excelência.

