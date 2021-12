Como criar uma cultura empresarial quando não se tem um escritório?

Pergunte aos executivos por que eles estão desesperados para ter os funcionários de volta aos escritórios, e a produtividade – a estrela guia do mundo corporativo e a obsessão inicial da ansiedade pandêmica – de repente não tem nada a ver com isso. Muitos parecem como Judith Carr-Rodriguez, diretora executiva da FIG, uma empresa de publicidade com sede na cidade de Nova York. Ela ficou chocada com o quão bem as coisas correram quando sua equipe de 80 pessoas mudou para o trabalho remoto; a empresa realmente cresceu. No entanto, agora ela resiste a um futuro totalmente remoto por causa do “não sei o quê” do escritório. “Sei que as pessoas estão sendo produtivas”, diz ela. “Mas estarão elas aprendendo, crescendo, sendo desafiadas? Preocupo-me por estarmos criando uma cultura onde as pessoas não estão se expondo da maneira como estariam no escritório. ”

Agora sabemos que as pessoas foram extremamente produtivas durante os lockdowns da Covid-19. Uma pesquisa da Goldman Sachs, de julho, revelou que a produção de trabalhadores por hora aumentou 3,1% em 2020, mais do que o dobro da taxa de crescimento do ciclo anterior de negócios. No entanto, os gestores têm pressionado muito pelo trabalho presencial desde que, bem, e isso também não parece de mau gosto. Em poucas palavras, vários gestores dos maiores bancos dos EUA, rotularam sobre trabalhar em casa como a “ideia mais idiota que já ouviram” Claro que as novas variantes da Covid-19 alteraram seus planos de curto prazo, mas finalmente, eles querem todos em seus lugares, pelo menos parte do tempo. Em uma pesquisa de junho com 1.000 profissionais de recursos humanos, menos de 10% disseram que seus empregadores planejam operar remotamente de modo integral a longo prazo.

Enquanto conversavam com quase uma dúzia de CEOs sobre esse apego a um espaço físico, todos eles tinham o mesmo motivo para trazer as pessoas de volta. “Todos nós despendemos esforços para criar essa grande cultura”, disse Willy Walker, CEO e presidente da Walker & Dunlop, empresa de financiamento de imóveis comerciais. Walker adotou uma atitude de volta ao trabalho após a vacinação para seus 1.200 funcionários desde o verão do ano passado. Quando peço a ele para explicar o que ele entende por "grande cultura da empresa", ele diz, falando de Denver, em um dos 41 escritórios da empresa: "essa é uma conversa muito longa ".

O que é a cultura do local de trabalho, afinal?

Ao conversar com alguns teóricos de gestão pode-se obter inúmeras respostas diferentes. Alguns dizem que é um conjunto comum de crenças, comportamento e suposições compartilhadas por um grupo de pessoas que trabalham juntas. Outros acreditam que é o que os funcionários dizem que são seus objetivos e valores e como eles agem – que nem sempre são as mesmas coisas. Todos concordam que algum tipo de cultura inevitavelmente se desenvolve quando as pessoas passam tempo juntas. “As culturas surgem, caso se deseje ou não”, diz Amir Goldberg, pesquisador que estuda comportamento organizacional na Escola Graduada de Negócios da Universidade de Stanford. “Não é como se existissem empresas sem cultura”.

Não há dúvida entre especialistas de que a mudança para configurações totalmente remotas vem mudando a cultura da empresa. As pessoas estão interagindo de maneiras novas e diferentes. Mas o que é mais preocupante para os gestores é que agora eles têm menos percepção de como são essas mudanças porque não podem testemunhá-las fisicamente. E mesmo que eles saibam o que está acontecendo, eles têm menos poder sobre as interações diárias. “A cultura é uma forma de as organizações controlarem seus membros, policiarem seu comportamento”, diz Goldberg. “Isso é difícil de fazer quando não se pode – depois de uma reunião – simplesmente dizer ‘ Sabe, John, talvez você não devesse ter dito isso ou aquilo’”.

Não é totalmente irracional ou egoísta que os líderes se preocupem com essas coisas. Culturas fortes melhoram o desempenho e podem manipular as pessoas para que trabalhem mais, mas também reduzem o assédio, o esgotamento e a fraude. O que os entusiastas do escritório não entendem é que facilitar as interações saudáveis ​​no local de trabalho não exige as armadilhas de uma sala de conferências ou de um arranha-céu no centro da cidade. “A cultura está acontecendo em cada interação que as pessoas em sua empresa têm umas com as outras, independentemente de estarem presentes ou não”, disse Matt Mullenweg, fundador e CEO da fabricante de software da web Automattic.

Mullenweg tem alguma credibilidade quando se trata desse assunto: sua empresa operou sem uma sede física durante os 16 anos de sua existência. O fundador se tornou uma espécie de sábio para a era dos correios. Mullenweg tem um podcast chamado Distributed, no qual ele tem conversas inebriantes sobre trabalho remoto com convidados como o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, e Jason Fried, do Basecamp. Eles conversam sobre dicas para melhorar as reuniões no Zoom – pedimos às pessoas que enviem suas ideias pelo Google Docs com antecedência – e sobre a criação de “momentos mais legais” no Slack.

Cultura sem escritório

Mullenweg é o protótipo da história de sucesso de uma startup millenial. Abandonou a faculdade para trabalhar em seu projeto paralelo, WordPress, a plataforma de código aberto que agora serve como espinha dorsal de muitos editores online. Um ano depois, ele fundou a Automattic, empresa controladora da WordPress.com, e contratou aqueles que ele julgou serem melhores para o trabalho, onde quer que estivessem. Seus primeiros funcionários trabalharam da Irlanda e do Texas. Desde então, a equipe da empresa cresceu para mais de 1.800 pessoas trabalhando em todos os continentes, exceto na Antártica – e ainda não tem sede física. Mullenweg circula entre Houston, San Francisco e Jackson Hole, Wyoming. Ele não gosta de escritórios, chamando até os mais legais de uma "experiência muito abaixo da média", mas em alguns aspectos ele não parece tão diferente de seus colegas que preferem escritórios . “Adoro pensar sobre cultura”, diz ele.

Para Mullenweg, não há nada inerentemente benéfico em trabalhar ao lado de pessoas em um espaço físico. Na verdade, a revolução do trabalho em casa revelou que aspectos da experiência analógica são tóxicos para muitos. Trabalhadores negros, por exemplo, dizem que enquanto trabalhavam em casa no ano passado, foram tratados com mais igualdade, passaram a valorizar melhor seus colegas de trabalho e se sentem mais apoiados pela gerência, revelou uma pesquisa de outubro do Slack's Future Forum . Muitas variáveis ​​podem estar contribuindo para isso, mas os negros dizem que a distância física e dos diários comentários racistas trouxe alívio.

Até mesmo a Walker & Dunlop, empresa de financiamento imobiliário, observou um aumento de 10 pontos percentuais no número de funcionários dizendo que sentiam que poderiam trabalhar dando tudo de si durante a pandemia, diz o CEO, Walker. Essa pergunta é conhecida por ser um indicador-chave do engajamento dos funcionários, o que mantém as pessoas felizes e produtivas, de modo que são menos propensas a ficarem impacientes por novas oportunidades. Walker reconhece que a eliminação de certas dinâmicas pessoais aliviou fardos para alguns, mas ele não consegue abandonar a ideia de que os custos de ficar em casa são muito altos.

Ele poderia estar certo nesse caso em particular; uma vez que o escritório não oferece automaticamente algum tempero cultural especial, nem o fato de trabalhar em casa. A pandemia revelou muitas maneiras pelas quais as culturas tóxicas podem se deteriorar em nossas vidas profissionais digitais. O assédio no local de trabalho acontece online, por exemplo. Pode ser isolante; os pais temem estar sendo injustamente julgados e os jovens trabalhadores ou os novos contratados podem ter mais dificuldade em aprender o básico. Os gestores também podem explorar facilmente a falta de limites entre a vida doméstica e a profissional.

Como estimular relacionamentos à distância

Mas por mais que os patrões queiram acabar com o trabalho remoto, todos os sinais apontam para, pelo menos, alguns dias em casa. Até mesmo o setor financeiro, que tem agressivamente pressionado pelo retorno em massa, está vendo apenas 27% dos trabalhadores se deslocarem diariamente para seus arranha-céus, revelou uma pesquisa em outubro com grandes empregadores da Partnership for New York City. Nesse ínterim, os trabalhadores que trabalham em casa estão formando novas culturas. Goldberg, da Stanford, diz que é muito cedo para dizer se isso é pior ou melhor do que o que existia antes da pandemia. Ele suspeita que os vínculos – tanto entre os funcionários quanto com suas organizações – tenham se enfraquecido. Uma pergunta mais interessante para ele é: quem está se beneficiando com a nova ordem mundial?

Mullenweg incentiva seus colegas CEOs a se dedicarem ao trabalho remoto. Ele tem algumas dicas práticas: quando contrata duas pessoas na mesma cidade, ele gosta que elas trabalhem em equipes diferentes para estimular o inter-relacionamento entre as equipes. A Automattic usa uma ferramenta de rede chamada Donuts que escolhe aleatoriamente duas pessoas para bate-papos informais no Slack – a maneira de sua empresa simular algumas das redes informais que acontecem nos escritórios. Ele sugere que os líderes, especialmente aqueles que antes dependiam muito do carisma, aprimorem suas habilidades de escrita: Clareza é a chave ao se comunicar principalmente por e-mail e bate-papo.

Isso dá trabalho. “Gostaria de poder dizer que existe um segredo para todas as organizações em geral – e que, se você fizer tal coisa, isso desbloqueará tudo”, diz Mullenweg. “Trata-se realmente de compreender seus colegas, de comunicação, de empatia.” Quer aconteça na cozinha da empresa ou no Zoom, isso é por acaso.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.

