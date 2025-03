Como conseguir uma vaga em uma big tech? Veja o que recrutadores da IBM e NVIDIA estão buscando

Trabalhar em uma Big Tech é o sonho de muitos profissionais, mas poucos sabem exatamente o que os recrutadores dessas gigantes realmente procuram em um candidato. À medida que a inteligência artificial se consolida como a tecnologia mais transformadora da atualidade, a busca por talentos qualificados nunca foi tão intensa.

Empresas de todos os setores têm investido centenas de milhões em iniciativas de IA. Isso significa novas oportunidades para aqueles dispostos a se especializar.

Tanto em grandes empresas como Amazon, Meta e Netflix que oferecem salários de seis dígitos, como em empresas de setores mais tradicionais, como direito, educação e saúde, há vagas. Apenas na IBM, são quase mais de 3 mil postos de trabalho relacionados à IA e na NVIDIA há mais de 500 vagas a serem ocupadas.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

Como começar a carreira em IA e agarrar boas oportunidades

Para quem deseja ingressar na área ou fazer uma transição de carreira, entender o que realmente importa para os recrutadores pode fazer toda a diferença. Para ajudar, os líderes de recrutamento da IBM e NVIDIA revelaram os seus conselhos à revista Business Insider.

1 - Destaque suas habilidades no currículo

Antes mesmo da entrevista, o currículo é o primeiro filtro. Segundo Lindsey Duran, VP de recrutamento global da NVIDIA, os candidatos que se destacam possuem habilidades críticas como matemática, programação, aprendizado de máquina, manipulação de dados e conhecimento em infraestrutura de IA, incluindo GPUs.

Já na IBM, que atualmente busca engenheiros, consultores e cientistas de pesquisa em IA, Chris Foltz, diretor de talentos, afirma que a empresa dá prioridade a candidatos com forte base em matemática e codificação, além de conhecimento sobre APIs e conceitos avançados de IA.

Para cargos menos técnicos, como vendas e gerenciamento de produtos, os recrutadores buscam habilidades interpessoais, como comunicação, colaboração e capacidade de adaptação a mudanças.

Milhares de vagas em IA estão esperando por você. Se qualifique para um currículo de destaque com o pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

2 - Demonstre seu interesse em IA durante a entrevista — e seja capaz de prová-lo

Os recrutadores deixam claro que demonstrar interesse genuíno na área de IA é um diferencial competitivo. Candidatos que mostram envolvimento com o tema, seja lendo artigos científicos, participando de fóruns especializados ou fazendo cursos online de IA, se destacam rapidamente.

De acordo com Foltz, da IBM, aqueles que demonstram um "desejo contínuo de aprendizado" chamam mais atenção no processo seletivo. Além disso, ele reforça que os candidatos devem estar preparados para falar sobre como utilizam ferramentas de IA em seu trabalho e como aplicam o conhecimento adquirido em projetos práticos.

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

3 - Não tenha medo de se candidatar, mesmo que você não atenda a todos os requisitos do trabalho

Muitas vagas em inteligência artificial mencionam exigências como diplomas avançados em ciência da computação e engenharia. No entanto, os recrutadores da IBM e NVIDIA enfatizam que habilidade e experiência prática são mais relevantes.

Chris Foltz, da IBM, afirma que se um candidato consegue demonstrar uma compreensão sólida de IA, seja aplicando ferramentas no dia a dia, seja desenvolvendo projetos pessoais ou fazendo cursos especializados, ele pode competir de igual para igual com profissionais que possuem formações tradicionais.

Já Lindsey Duran, da NVIDIA, destaca que candidatos de origens não convencionais podem brilhar se souberem comunicar claramente seus diferenciais. Mostrar marcos de carreira relevantes, habilidades de liderança e impacto de projetos anteriores pode ser um trunfo na entrevista.

Apenas R$37: Treinamento exclusivo em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais.

Comece sua carreira em Inteligência Artificial por apenas R$37

Construir uma carreira sólida em IA não precisa ser complicado – basta começar pelo caminho certo. Se você quer se preparar para o mercado, aprender com especialistas e adquirir as habilidades certas para se destacar, o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul é a melhor escolha.

Pensando no futuro da qualificação profissional, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, desenvolveram esse treinamento exclusivo para capacitar profissionais em estratégias práticas e aplicadas de IA.

Esta é uma oportunidade de dar o seu primeiro passo para a evolução da sua carreira. Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS