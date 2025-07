Como as marcas estão usando narrativas para se posicionar — mesmo sem ter um grande orçamento

O consumidor atual não compra só pelo preço — ele quer conexão, propósito e autenticidade. Por isso, cada vez mais marcas estão apostando em narrativas bem construídas para se posicionar no mercado e se destacar da concorrência.

Mesmo com recursos limitados, é possível usar o poder das histórias para criar valor, engajar o público e tornar uma marca lembrada.

Com pequenos ajustes no jeito de contar se torna mais relevante no dia a dia das pessoas.

O que podemos aplicar hoje mesmo?

O que podemos aplicar hoje mesmo?

Histórias reais, não slogans genéricos

Narrativas funcionam melhor quando partem de experiências verdadeiras. Pode ser a história da fundadora, de um cliente ou de um desafio que a marca superou.

O foco é mostrar valores e visão de forma humana, não vender algo a todo custo.

Exemplo: em vez de dizer “nosso produto é o melhor do mercado”, conte por que ele foi criado e que problema ele resolve na prática.

Tom de voz consistente

A forma como você se comunica precisa refletir a personalidade da marca. Seja leve, técnico, provocativo ou inspirador, mas mantenha o mesmo tom em todos os pontos de contato.

Exemplo: se a marca fala de autocuidado, o conteúdo precisa acolher. Se fala de performance, o tom pode ser mais direto e motivacional.

Personas reais, não público-alvo genérico

Narrativas ganham força quando falam com clareza para alguém específico. Entenda quem é a audiência, o que ela sente, teme e deseja. E crie histórias que conversem com isso.

Exemplo: uma marca que vende acessórios para mães solo pode focar em histórias de superação e autonomia, não apenas em funcionalidades do produto.

Causas que fazem sentido

Propósito importa, mas só quando está conectado com ações reais. Marcas que se posicionam em causas sociais ou ambientais precisam mostrar coerência, não só discurso.

Exemplo: apoiar a diversidade não é só usar representatividade na campanha, mas também mostrar os bastidores, as políticas internas e quem está tomando decisões.

O que isso muda no dia a dia?

Na prática, investir em narrativas torna a marca mais próxima das pessoas. Em vez de falar de produtos, fala de emoções. Em vez de competir por atenção, gera identificação.

Narrativa não é roteiro de filme. É sobre como a marca se apresenta no mundo, o que ela defende e por que ela existe.

E isso começa com escolhas simples: escutar mais, contar melhor e mostrar quem a marca é de verdade.

