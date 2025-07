Produtividade no trabalho com IA: quatro prompts que estão revolucionando a maneira que você opera

A jornalista Amanda Caswell, especialista em tecnologia e uso estratégico de inteligência artificial, compartilhou os comandos que mais têm impactado sua rotina de trabalho com o ChatGPT.

Entre as sugestões, quatro prompts se destacam pela aplicação prática e pelo potencial de melhorar a produtividade e a clareza mental. As informações foram retiradas de Tom's Guide.

Planejando o dia com inteligência (artificial)

Um dos prompts mais versáteis usados por Amanda é:

“Planeje meu dia com base no meu humor, nível de energia e quanto tempo tenho”

Esse comando transforma o ChatGPT em uma espécie de assistente pessoal — ou até um coach — que monta a rotina considerando variáveis subjetivas que impactam a produtividade.

De ideias soltas a planos viáveis

Outro comando de destaque é:

“Transforme essa ideia vaga em uma lista do que fazer a seguir, classificada por impacto vs. esforço”

Para quem está travado entre o excesso de ideias ou paralisado pela dúvida sobre o que fazer primeiro, esse prompt organiza prioridades com clareza.

Feedback honesto

Para testar ideias antes de apresentá-las, Amanda usa o prompt:

“Leia minhas ideias e avalie como um crítico profissional.”

É como ter acesso a um revisor exigente ou um editor imparcial — algo que falta em muitos ambientes de trabalho, especialmente entre freelancers ou quem lidera projetos sozinho.

Mudanças pequenas, resultados futuros

Entre todos os comandos, um se destaca pela simplicidade e impacto:

“Qual pequena mudança eu posso fazer essa semana que meu eu do futuro vai agradecer?”

Trata-se de um exercício de autoconsciência que usa a IA para sugerir microajustes de comportamento — especialmente úteis em momentos de baixa produtividade ou estagnação.

