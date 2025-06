Como a gestão de Anna Wintour moldou quatro décadas de influência na ‘Vogue’

Anna Wintour anunciou, nesta quinta-feira, 26, sua saída do cargo de editora-chefe da Vogue Estados Unidos, posto que ocupava há quase 40 anos. Aos 75 anos, ela seguirá com funções na Condé Nast, permanecendo como diretora editorial global da Vogue.

Sua gestão à frente da revista foi mais do que uma passagem pelo mundo da moda. Anna comandou uma verdadeira revolução editorial, deixando para trás o estilo conservador que marcava a publicação para torná-la um espelho das tendências e da cultura pop mundial.

Esse trabalho não apenas redefiniu a Vogue, mas também consolidou sua imagem como uma das mais influentes lideranças da indústria da comunicação e moda.

Coração de gelo?

Apesar da fama de "rainha do gelo" e do apelido "nuclear Wintour", atribuídos a seu estilo rigoroso, Anna sempre foi reconhecida por sua capacidade de liderança humana e eficaz.

Em entrevistas, evitava se autointitular uma grande líder, mas admitia ser "muito boa em delegar" e fazer uma gestão que evitava o microgerenciamento. Seus funcionários destacavam sua escuta ativa diante das preocupações da equipe, sinal claro de uma liderança empática.

A forma como Anna Wintour enfrentava críticas e contratempos também revela traços marcantes de sua gestão. Em 2016, em entrevista ao Business Insider, ela contou que momentos de crise são oportunidades para autoavaliação e crescimento.

Um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira, segundo ela mesma, foi sua demissão da Harper's Bazaar.: "Na época, não parecia, mas definitivamente foi algo bom pelo que me ensinou. É importante ter contratempos porque essa é a realidade da vida", disse.

Reinvenção constante

Ao longo de sua trajetória, Wintour quebrou protocolos e desafiou padrões. Foi sob sua direção que a revista trouxe, em 1988, uma modelo usando jeans stonewashed na capa — algo inédito até então.

Em 1992, inovou mais uma vez ao colocar um homem na capa da Vogue, rompendo tradições em nome de uma visão mais ampla e inclusiva da moda. Decisões assim, tomadas com coragem e segurança, são exemplos práticos do que significa liderar com propósito e impacto.

Anna Wintour transformou sua carreira em um case de liderança visionária. A saída de Wintour da Vogue EUA encerra um ciclo de quatro décadas de inovação editorial, mas também abre espaço para a reflexão sobre o tipo de liderança necessária nos dias atuais.

