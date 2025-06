Advogado trabalhou 90 horas semanais sozinho para criar negócio que fatura US$ 500 mil

Quando os tribunais norte-americanos fecharam no início da pandemia de Covid-19, em 2020, o ritmo de trabalho de Derrick Morgan Jr. em um escritório de advocacia de Indianápolis caiu drasticamente.

Com menos processos, ele buscou alternativas para manter a renda. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada: ajudar um primo a registrar uma marca comercial.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Como ele começou o negócio?

Formado em Direito, Morgan ofereceu o serviço na plataforma Fiverr, que permite aos profissionais oferecer seus serviços como freelancers.

O que começou como um projeto paralelo cresceu rapidamente e virou um negócio próprio com previsão de faturamento próximo a US$ 500 mil em 2025.

Hoje, o advogado vive entre Dallas e a Cidade do México. Trabalhando de forma 100% remota, ele atende clientes nos Estados Unidos, aproveitando o fato de que o direito de marcas é regido por leis federais, o que dispensa a presença física em tribunais locais.

Qual a estratégia para chegar em US$ 500 mil?

Diferentemente do perfil tradicional de advogados corporativos, Morgan ganhou destaque entre pequenos empreendedores e donos de negócio iniciantes. “Muitos não querem lidar com escritórios caros que os confundem com jargões. Eu sou acessível e falo a língua deles”, afirma.

Com o crescimento da demanda, ele montou uma pequena equipe composta por um assistente paralegal e uma assistente de IA para tornar o fluxo de trabalho mais eficiente.

Morgan costumava trabalhar até 90 horas semanais sozinho. Com a equipe, reduziu para uma média de 45 a 50 horas por semana, mantendo disponibilidade para clientes em diferentes fusos horários.

A organização também permitiu avançar em outra prioridade: a liberdade financeira.

Investimentos como prioridade

Desde o início do negócio, o advogado adota uma estratégia de investimentos agressiva.

Todo mês, direciona cerca de 40% de sua renda, ultrapassando US$ 12 mil, para contas de aposentadoria, investimentos em corretoras e, recentemente, para um projeto imobiliário no México. “Invisto o máximo que posso antes de gastar com qualquer outra coisa”, destaca.

Morgan não pretende apenas acumular riqueza, mas conquistar autonomia. “Meu objetivo não é necessariamente ser rico. Quero ter opções: fazer o que eu quiser, quando eu quiser”, diz.

A força das finanças corporativas

Na ótica das Finanças Corporativas, a história de Derrick Morgan Jr. destaca como o conhecimento e a gestão estratégica das finanças podem impulsionar a transformação de uma habilidade técnica em um negócio altamente lucrativo.

A capacidade de estruturar um modelo financeiro sustentável, aliado a investimentos consistentes e controle de custos, exemplifica uma das principais competências para qualquer profissional que almeja independência e expansão de sua carreira.

