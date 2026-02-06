Com rotina home office e salários de até R$ 35 mil, esse é o profissional mais cobiçado pelo mercado

Com uma rotina de trabalho flexível e salários que chegam a R$ 35 mil, o especialista em inteligência artificial desponta como o profissional mais cobiçado pelas empresas. E não à toa: cada vez mais organizações enxergam o papel transformador da IA nos negócios.

Além de melhorar a eficiência operacional, novas tecnologias de IA podem apoiar as empresas a impulsionar sua própria inovação. É também uma oportunidade para otimizar processos, reduzir erros humanos, solucionar problemas complexos, identificar potenciais ameaças à segurança, tomar decisões baseadas em dados e economizar tempo e recursos.

Foi de olho nesses benefícios que organizações, de diferentes setores, passaram a buscar por profissionais com sólidos conhecimentos e habilidades em IA. Para ter ideia, segundo a Bloomberg Intelligence, R$ 1,3 trilhão deve ser investidos no setor nos próximos anos.

O Fórum Econômico Mundial estima que a demanda por especialistas em aprendizado de máquina de inteligência artificial e profissionais de segurança cibernética deve crescer 30% nos próximos cinco anos. Além disso, especialista em inteligência artificial lidera a lista de carreiras do futuro e é o setor que mais deve gerar vagas até 2027.

No entanto, mesmo com forte demanda por profissionais capazes de liderar projetos de inteligência artificial, o setor de tecnologia sofre com a escassez de mão de obra bem capacitada. Para especialistas, quem sair na frente poderá aproveitar um cenário com muitas oportunidades. Confira algumas razões para iniciar uma carreira em IA.

Seja um profissional de IA de qualquer lugar do mundo

Posições em IA costumam ser bastante flexíveis. Muitas empresas e organizações permitem que seus profissionais trabalhem de forma remota, o que oferece flexibilidade geográfica e melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Com ferramentas de colaboração online, é possível trabalhar com equipes em projetos de IA independentemente da localização física. Videoconferências, compartilhamento de documentos e plataformas digitais também facilitam a comunicação e cooperação em tempo real.

Trabalhe com IA em diferentes setores

Também há oportunidades para quem busca variedade de setores. Existem posições nas áreas de saúde, finanças, tecnologia, automação industrial, entretenimento e muitas outras. Isso dá aos profissionais a liberdade de escolher o estilo de trabalho que melhor se adapta às suas preferências.

Veja alguns setores em que especialistas em IA podem atuar:

Saúde: pode ser usada para diagnósticos médicos, análise de dados de pacientes e descoberta de novos medicamentos.

Finanças: há possibilidades de ser aplicada nas análises de risco, durante negociações e previsão de tendências de mercado.

Tecnologia: inteligência artificial é a espinha dorsal de muitas inovações tecnológicas como assistentes virtuais e carros autônomos.

Entretenimento: setores como jogos, cinema e música podem incorporar IA para criar experiências mais personalizadas e envolventes.

Salários na área podem chegar a R$ 35 mil

O número de profissionais qualificados em IA não acompanha o número de vagas ofertadas na área. E isso leva a salários mais competitivos, conforme revela o Guia Salarial 2023.

Segundo o documento, o salário de profissionais de IA no Brasil varia entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

