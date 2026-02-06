Carreiras do futuro: veja as 10 profissões que estão decolando com a inteligência artificial

Para quem busca novas oportunidades profissionais, há uma boa notícia: a inteligência artificial está criando novas posições de trabalho. O problema é que ainda falta mão de obra qualificada para ocupar todas as vagas abertas. Em contrapartida, o que poderia ser um problema para as empresas se revela como uma oportunidade única para profissionais (algo raramente visto!).

Isso porque, desesperadas atrás de talentos, as organizações estão apostando em benefícios bastante competitivos. Uma pesquisa da AWS, feita em parceria com a Access Partnership, revelou que os empregadores estão dispostos a pagar até 47% mais para atrair profissionais com conhecimento em IA.

Para especialistas, é o cenário perfeito para quem busca uma promoção ou deseja fazer uma transição de carreira. Mas, antes de tudo, é preciso conhecer as profissões em alta e as habilidades exigidas por cada uma delas. Abaixo, a EXAME elencou as posições mais promissoras para ficar de olho.

Essas são as profissões em alta para trabalhar com IA

Cientista de dados

Esses profissionais são essenciais para orientar as estratégias de negócios. Isso porque são eles os responsáveis por desenvolver modelos preditivos e análises avançadas de dados, que orientem a tomada de decisões nas empresas.

Engenheiro de machine learning

Eles desenvolvem algoritmos e modelos que permitem que as máquinas aprendam com dados e melhorem as suas operações ao longo do tempo. São esses sistemas que podem automatizar tarefas complexas e melhorar a eficiência operacional em todos os processos do negócio.

Especialistas em ética de IA

Esses profissionais trabalham para garantir que as ferramentas sejam desenvolvidas e implementadas de maneira responsável, considerando os impactos sociais e econômicos. Ao mesmo tempo, eles podem ser contratados para dar treinamento e capacitação para as equipes que utilizam IA.

Designer de interação homem-máquina (HCI)

Ao criar interfaces intuitivas que facilitam a interação entre humanos e sistemas de IA, eles garantem que as tecnologias sejam acessíveis e fáceis de usar, o que melhora a adoção e a eficiência delas.

Desenvolvedor de assistentes virtuais

Eles criam e aprimoram chatbots e assistentes de voz. Com a popularidade desses softwares, a demanda por desenvolvedores que possam melhorar a interação humano-máquina está em alta.

Analista de big data

Esses analistas coletam, processam e interpretam grandes conjuntos de dados para ajudar as empresas a tomar decisões estratégicas. são essenciais para entender tendências de mercado e o comportamento do consumidor.

Especialista em segurança de IA

Para evitar bugs e invasões, esses profissionais protegem os sistemas de IA contra ameaças cibernéticas e manipulações. À medida que essa tecnologia se torna parte integral dos sistemas críticos, a segurança deles é crucial para evitar ataques maliciosos, garantindo a integridade e confiabilidade.

Engenheiro de robótica

O desenvolvimento de robôs e sistemas automatizados que utilizam IA para realizar tarefas complexas traz soluções que aumentam a produtividade e reduzem custos em setores como manufatura, logística e saúde.

Consultor de transformação digital

Além de dar treinamentos, eles ainda identificam oportunidades de melhoria, buscam integrar tecnologias de IA nos processos das empresas e implementam soluções tecnológicas que aumentam a eficiência e competitividade.

Pesquisador em IA

Eles são valorizados por suas contribuições inovadoras que empurram os limites do que a IA pode fazer, uma vez que desenvolvem novas tecnologias e algoritmos para o avanço desse campo.

