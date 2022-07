Cogna Educação lança plataforma de cursos de tecnologia e oferece 20 bolsas; saiba se inscrever

A Cogna Educação, uma das maiores empresas de educação privada do Brasil, anuncia o lançamento da sua mais nova frente de cursos rápidos voltados para empregabilidade e desenvolvimento de carreira em tecnologia.

Segundo a Cogna, a Escola T.EX - Technology Experts tem como objetivo formar o aluno, de modo que ele conquiste sua vaga na área de tecnologia o mais rápido possível, a partir de cursos de curta duração, online – para contemplar alunos de todo o Brasil – e com certificação.

Inicialmente, serão oferecidos os cursos no modelo de nanograduação de Full Stack JavaScript e o bootcamp focado em ensinar o aluno o melhor método para ser aprovado em processos seletivos, bem como em explicar o que cada função no segmento de tecnologia faz na prática. O aluno que optar por ingressar na nanograduação também terá acesso ao bootcamp.

Além disso, o curso de Full Stack JavaScript é atrelado a um programa de bolsas integrais que serão destinadas a 20 alunos.

O programa de bolsas contemplará pessoas com renda mensal inferior a R$ 2 mil e que se enquadrem em um dos seguintes requisitos: alunos concluintes até dezembro de 2019 em cursos de graduação das marcas Anhanguera, Unopar, Unime, Unic, Uniderp e Pitágoras, e/ou façam parte da comunidade LGBTQIAP+, e/ou sejam negras.

Os cursos da Escola T.EX são direcionados a profissionais que almejam fazer transição de carreira, jovens que se formaram no ensino médio e desejam ingressar na área de tecnologia, empreendedores e alunos de graduação e pós-graduação, além de possibilitar parcerias B2B com empresas, escolas e outras instituições que desejam formar um grupo de novos profissionais de TI.

As aulas são conduzidas por professores experts e reconhecidos no mercado, como Roque Fernando Marcos Sousa, instrutor do curso de nanograduação em Full Stack JavaScript, e Elton Daniel Leme, instrutor do bootcamp Intensivo de Carreira Tech.

A metodologia de ensino é composta por vídeos curtos, aulas ao vivo e gravadas, e muita prática a partir de momentos em que os alunos irão desenvolver projetos para problemas reais das empresas, exercitando os conhecimentos aprendidos sobre banco de dados, back-end, front-end, computação em nuvem, design/UX, segurança da informação, assim como soft skills – insumos que irão preparar integralmente o aluno e irão torná-lo um candidato altamente atrativo nos processos de seleção.

“Nossa proposta de metodologia irá apoiar o mercado na superação do déficit de profissionais nessa área com mais celeridade. Ao transmitir as competências técnicas e as soft skills mais demandadas nesse segmento, queremos desenvolver tanto os jovens que ainda não têm experiência quanto aqueles profissionais que desejam mudar de carreira ou dar uma guinada na profissão”, explica Renato Blanco, Head da T.EX.

Além de receber um vasto repertório técnico, os alunos também serão preparados para o processo de seleção do mercado, com a disponibilização de modelos de currículo, cartas de apresentação, perguntas e respostas de entrevistas, entre outros diferenciais de empregabilidade que reforçam o foco no aluno e seu objetivo profissional.

Como se inscrever na bolsa de estudos em tecnologia

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 30 de junho pelo site oficial da escola, com início das aulas previsto para o dia primeiro de agosto. Os selecionados também terão acesso aos conteúdos do Bootcamp Intensivo de Carreira Tech.

