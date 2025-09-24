Cinco plataformas de IA pouco conhecidas que estão viralizando fora do país

Enquanto nomes como ChatGPT, Gemini ou Claude ocupam os holofotes, um conjunto de plataformas menos conhecidas começa a ganhar tração em mercados internacionais.

Elas atendem a nichos específicos, como previsão de tendências, automação de vendas e criação de apps sem código, mostrando que a revolução da inteligência artificial vai muito além das funcionalidades tradicionais.

A seguir, confira cinco dessas ferramentas que já estão viralizando fora do Brasil e podem apontar para o futuro do setor.

1. Genz.ai: previsão do que vai viralizar

Enquanto grandes ferramentas de IA focam em produtividade ou chatbots, a Genz.ai aposta em um nicho altamente valioso: prever tendências nas redes sociais.

A plataforma analisa milhões de interações e consegue identificar conteúdos com alto potencial de viralização em plataformas como Instagram, TikTok e X. Essa capacidade de prever movimentos digitais faz dela uma aliada estratégica para marcas e criadores.

2. Alta: agentes de vendas inteligentes

A israelense Alta desenvolveu agentes autônomos de vendas. Eles atuam em equipes comerciais como assistentes inteligentes, ajudando a qualificar leads, responder a clientes e aumentar a eficiência de times de marketing e vendas de empresas para empresas. Fora do Brasil, a ferramenta já é utilizada em startups de alto crescimento.

3. Artisan AI: automação de processos de negócios

Com foco em empresas que buscam automação de tarefas complexas, a Artisan AI oferece agentes chamados Artisans, que podem executar atividades repetitivas em áreas como operações, suporte e análise de dados, liberando equipes humanas para atividades estratégicas.

O conceito de “força de trabalho digital” é o diferencial que tem atraído empresas internacionais.

4. Base44: criação de apps sem código

A Base44 simplifica a criação de aplicativos web e mobile usando apenas uma interface conversacional. Em vez de programar, o usuário descreve o que deseja, e a IA constrói a aplicação em minutos.

Essa proposta a coloca na mesma tendência de democratização tecnológica que vem impulsionando plataformas sem código, mas com o diferencial de ser totalmente guiada por IA.

5. Neysa: infraestrutura de IA na nuvem

Já a Neysa foca em oferecer infraestrutura de alto desempenho para projetos de IA. A startup provê GPUs, ferramentas de MLOps e soluções de segurança em nuvem para empresas que desejam treinar e escalar modelos generativos.

Fora do país, vem sendo vista como parceira estratégica para companhias que não querem depender apenas de provedores gigantes como AWS, Google Cloud ou Azure.

