Cinco plataformas de IA pouco conhecidas que estão viralizando fora do país

(d3sign/Getty Images)
Redatora
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17h11.
Enquanto nomes como ChatGPT, Gemini ou Claude ocupam os holofotes, um conjunto de plataformas menos conhecidas começa a ganhar tração em mercados internacionais.
Elas atendem a nichos específicos, como previsão de tendências, automação de vendas e criação de apps sem código, mostrando que a revolução da inteligência artificial vai muito além das funcionalidades tradicionais.
A seguir, confira cinco dessas ferramentas que já estão viralizando fora do Brasil e podem apontar para o futuro do setor.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Enquanto grandes ferramentas de IA focam em produtividade ou chatbots, a Genz.ai aposta em um nicho altamente valioso: prever tendências nas redes sociais.
A plataforma analisa milhões de interações e consegue identificar conteúdos com alto potencial de viralização em plataformas como Instagram, TikTok e X. Essa capacidade de prever movimentos digitais faz dela uma aliada estratégica para marcas e criadores.
A israelense Alta desenvolveu agentes autônomos de vendas. Eles atuam em equipes comerciais como assistentes inteligentes, ajudando a qualificar leads, responder a clientes e aumentar a eficiência de times de marketing e vendas de empresas para empresas. Fora do Brasil, a ferramenta já é utilizada em startups de alto crescimento.
Com foco em empresas que buscam automação de tarefas complexas, a Artisan AI oferece agentes chamados Artisans, que podem executar atividades repetitivas em áreas como operações, suporte e análise de dados, liberando equipes humanas para atividades estratégicas.
O conceito de “força de trabalho digital” é o diferencial que tem atraído empresas internacionais.
A Base44 simplifica a criação de aplicativos web e mobile usando apenas uma interface conversacional. Em vez de programar, o usuário descreve o que deseja, e a IA constrói a aplicação em minutos.
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Essa proposta a coloca na mesma tendência de democratização tecnológica que vem impulsionando plataformas sem código, mas com o diferencial de ser totalmente guiada por IA.
Já a Neysa foca em oferecer infraestrutura de alto desempenho para projetos de IA. A startup provê GPUs, ferramentas de MLOps e soluções de segurança em nuvem para empresas que desejam treinar e escalar modelos generativos.
Fora do país, vem sendo vista como parceira estratégica para companhias que não querem depender apenas de provedores gigantes como AWS, Google Cloud ou Azure.
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS