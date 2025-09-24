Carreira

Cinco plataformas de IA pouco conhecidas que estão viralizando fora do país

Novas startups de inteligência artificial estão conquistando espaço global com soluções inovadoras e promissoras

(d3sign/Getty Images)

(d3sign/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17h11.

Enquanto nomes como ChatGPT, Gemini ou Claude ocupam os holofotes, um conjunto de plataformas menos conhecidas começa a ganhar tração em mercados internacionais. 

Elas atendem a nichos específicos, como previsão de tendências, automação de vendas e criação de apps sem código, mostrando que a revolução da inteligência artificial vai muito além das funcionalidades tradicionais.

A seguir, confira cinco dessas ferramentas que já estão viralizando fora do Brasil e podem apontar para o futuro do setor.

1. Genz.ai: previsão do que vai viralizar

Enquanto grandes ferramentas de IA focam em produtividade ou chatbots, a Genz.ai aposta em um nicho altamente valioso: prever tendências nas redes sociais. 

A plataforma analisa milhões de interações e consegue identificar conteúdos com alto potencial de viralização em plataformas como Instagram, TikTok e X. Essa capacidade de prever movimentos digitais faz dela uma aliada estratégica para marcas e criadores.

2. Alta: agentes de vendas inteligentes

A israelense Alta desenvolveu agentes autônomos de vendas. Eles atuam em equipes comerciais como assistentes inteligentes, ajudando a qualificar leads, responder a clientes e aumentar a eficiência de times de marketing e vendas de empresas para empresas. Fora do Brasil, a ferramenta já é utilizada em startups de alto crescimento.

3. Artisan AI: automação de processos de negócios

Com foco em empresas que buscam automação de tarefas complexas, a Artisan AI oferece agentes chamados Artisans, que podem executar atividades repetitivas em áreas como operações, suporte e análise de dados, liberando equipes humanas para atividades estratégicas. 

O conceito de “força de trabalho digital” é o diferencial que tem atraído empresas internacionais.

4. Base44: criação de apps sem código

A Base44 simplifica a criação de aplicativos web e mobile usando apenas uma interface conversacional. Em vez de programar, o usuário descreve o que deseja, e a IA constrói a aplicação em minutos. 

Essa proposta a coloca na mesma tendência de democratização tecnológica que vem impulsionando plataformas sem código, mas com o diferencial de ser totalmente guiada por IA.

5. Neysa: infraestrutura de IA na nuvem

Já a Neysa foca em oferecer infraestrutura de alto desempenho para projetos de IA. A startup provê GPUs, ferramentas de MLOps e soluções de segurança em nuvem para empresas que desejam treinar e escalar modelos generativos. 

Fora do país, vem sendo vista como parceira estratégica para companhias que não querem depender apenas de provedores gigantes como AWS, Google Cloud ou Azure.

