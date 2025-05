Cinco perguntas essenciais para quem está começando a construir a própria carreira

Tomar decisões sobre o futuro profissional é um dos momentos mais complexos — e determinantes — da juventude.

Em um cenário de mudanças constantes no mercado de trabalho, com novas demandas surgindo e habilidades sendo reinventadas, seguir um caminho baseado apenas em modelos prontos pode ser um erro estratégico.

O ponto de partida deve ser o autoconhecimento.

Fazer as perguntas certas ajuda a entender com mais profundidade quem você é, o que quer alcançar e como fazer isso com coerência e propósito.

A seguir, confira cinco perguntas que podem ajudar jovens profissionais a escolher, com mais segurança e autenticidade, os próximos passos da vida profissional:

1. Quais são suas principais habilidades e interesses?

Antes de olhar para o mercado, é necessário olhar para si mesmo. Entender quais atividades despertam curiosidade e identificar aquilo que se faz bem são os primeiros passos para uma carreira alinhada com competências e talentos.

Mapear suas habilidades e temas que geram entusiasmo pode orientar decisões mais assertivas.

Ferramentas como testes vocacionais, avaliações de perfil comportamental e feedbacks de pessoas próximas ajudam nesse processo de descoberta. Entender quem você é é o ponto de partida da carreira.

2. Que tipo de ambiente de trabalho te faria crescer?

Saber qual cultura organizacional combina com seu perfil é tão importante quanto escolher uma área de atuação.

Refletir sobre o ambiente em que você se sente mais produtivo — seja em equipes colaborativas ou em tarefas independentes — pode influenciar na escolha de uma profissão que se adeque ao seu estilo de trabalho.

3. Quais são seus valores — e como eles se conectam com seu trabalho?

Escolhas profissionais também são escolhas de valores. Jovens que compreendem o que é inegociável para si — como propósito, ética, equilíbrio ou impacto social — têm mais chances de encontrar oportunidades que realmente façam sentido.

Alinhar valores pessoais com o trabalho é um diferencial estratégico.

4. Estou disposto a investir em aprendizado contínuo?

A ideia de uma carreira linear já ficou no passado. O conceito de “carreira em W”, com transições, recomeços e reinvenções, exige disponibilidade para aprender ao longo da vida.

Ter clareza sobre o quanto se está disposto a estudar, se atualizar e sair da zona de conforto é fundamental para saber se um determinado caminho é o certo no longo prazo.

Como visualizo minha trajetória profissional nos próximos 10 anos?

Não se trata de prever o futuro com exatidão, mas de estabelecer uma direção.

Imaginar onde se quer chegar — seja liderando uma equipe, empreendendo, atuando internacionalmente ou alcançando autonomia — é uma forma de orientar as decisões presentes com mais coerência.

