CIEE abre 17,5 mil vagas de estágio em todo o Brasil. Veja como concorrer

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anuncia a abertura de 17,5 mil vagas de estágio em todo o Brasil, com destaque para o estado de São Paulo, que concentra o maior número de oportunidades.Entre junho e julho, no estado de São Paulo, serão disponibilizadas 9.482 vagas de estágio, sendo 3.534 delas na capital paulista. A região Nordeste é a segunda maior em número de vagas, com 4.031 oportunidades, seguida pelo Norte, que contará com 1.383 vagas. O Centro-Oeste e o Distrito Federal também apresentam números expressivos, com 954 e 1.043 vagas, respectivamente.

Áreas de maior demanda, requisitos e benefícios

As oportunidades abrangem diversas áreas de estudo, mas os cursos com maior demanda por estagiários em nível superior são Direito, Pedagogia e Administração.

Para concorrer às vagas, é necessário estar matriculado em um curso de ensino médio, técnico ou superior. A remuneração de estágio não é atrelada ao salário-mínimo, mas sim às práticas estabelecidas pelas empresas, com base na média regional e no semestre da graduação. Além disso, os benefícios podem incluir Convênio Médico, Vale Refeição, Seguro de Vida, entre outros, variando de acordo com a empresa ou órgão público.

Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, reforça a relevância deste período.

"As férias do meio do ano representam uma janela de oportunidades super relevante para quem busca se inserir no mercado de trabalho. O estágio é a porta de entrada que permite aos estudantes vivenciar na prática o que absorvem de conteúdo teórico em sala."

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem se cadastrar no portal ciee.online, onde terão acesso a ferramentas de aprimoramento de currículo, como vídeo de apresentação e redação online. O uso dessas ferramentas é gratuito, e o preenchimento correto dos campos de informações é essencial para participar do processo seletivo.