ChatGPT irá escrever posts de vagas de emprego no Vagas.com no lugar de recrutadores

Nesta segunda-feira, 13, a plataforma de empregos Vagas.com anunciou que acaba de integrar o ChatGPT ao seu software para empresas, o Vagas For Business.

A ideia é que o chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI auxilie recrutadores na descrição de cargos, primeira etapa da divulgação de vagas de emprego. Por enquanto, a funcionalidade está disponível gratuitamente para todas as empresas clientes do Vagas for Business.

“Mais da metade dos recrutadores enfrenta algum tipo de problema na hora de criar um anúncio de emprego, seja para elaboração do texto, falta de objetividade ou até mesmo com a ortografia. Esses erros são comuns e acabam interferindo diretamente em todo o processo", diz Wesley Barreto, sócio da Vagas.com.

"Deixar de fora informações valiosas, como o perfil da vaga, atrapalha a experiência do candidato. Ao conectarmos o ChatGPT ao Vagas For Business, passamos a oferecer uma solução inovadora integrada trazendo qualidade aos processos”, afirma Barreto.

Ao todo, o Vagas for Business já conduziu o processo seletivo para mais de 140 mil vagas e conta com clientes como Unilever, BRF e Rede D'or. De acordo com Barreto, esta é a primeira etapa de um projeto mais amplo, que deve incluir a integração entre o ChatGPT e todas as fases do processo seletivo.

“Pretendemos utilizar esse recurso em outras etapas. Estamos observando e entendendo como essa solução pode ajudar ainda mais os recrutadores em todas as fases. Queremos que o match entre empresa e candidato seja o mais assertivo possível”, finaliza.



