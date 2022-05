CESAR oferece R$ 2 mi em bolsas de estudo em tecnologia; se inscreva

O CESAR, centro de inovação que forma pessoas e impulsiona organizações por meio da tecnologia, em comemoração aos seus 26 anos no mercado, anuncia o lançamento de um fundo educacional para financiar bolsas de estudo na CESAR School para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Veja também:

Fundação Estudar oferece intercâmbio com bolsa de até US$ 100 mil

Cantora e professora? Anitta dará aulas de empreendedorismo na Estácio

A CESAR School é uma escola de inovação criada com a finalidade de capacitar profissionais para as novas demandas de um mercado cada vez mais disruptivo, com foco em tecnologia. Além disso, o CESAR também atua na aceleração de novos negócios.

Como explicou Eduardo Peixoto, CEO do CESAR, com exclusividade à EXAME, toda sociedade civil pode contribuir com doações para viabilizar a meta da companhia: juntar R$ 2 milhões nesse primeiro ano - o suficiente para custear, durante um ano, a graduação de 20 alunos.

Qualquer pessoa pode doar para o Fundo Educacional da CESAR School, basta acessar a página oficial do fundo educacional.

Para fomentar a iniciativa, a CESAR irá investir, anualmente, R$ 1 milhão no fundo educacional. Logo, a escola espera captar um adicional de R$ 1 milhão com o mercado para conseguir oferecer a quantidade de bolsas desejadas.

"Vamos captar no mercado o financiamento dessas outras bolsas. Estamos conversando com algumas grandes empresas e grupos de filantropia. Pessoas físicas que entendem que a educação em um poder de transformação", diz o CEO em conversa com a EXAME.

Como explica o CEO, o projeto já está sendo estruturado há alguns meses, e a CESAR está buscando outros parceiros para o fundo educacional, para além da filantropia.

"Um dos nossos objetivos é trazer outros parceiros, por exemplo, uma empresa que doe parte da arrecadação da venda de um produto", explica Eduardo. “Celebramos 26 anos dando ainda mais ênfase a um de nossos desafios permanentes, que é o de encontrar alternativas para capacitar e formar profissionais aptos para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, realizando uma transformação inclusiva, com oportunidade para todos”, ressalta o CEO.

Os cursos oferecidos pelo CESAR, que vão desde cursos profissionalizantes à mestrados e programas completos de graduação, focam em ensinar seus alunos solucionando problemas reais do dia a dia de um profissional do setor.

"Trabalhamos com empresas nacionais e multinacionais, dentro de um ambiente de inovação e solução, que bebe de oportunidades de desenvolvimento de novos conhecimentos, porque aqui nós lidamos com problemas reais de empresas reais. Acho que esse é um grande diferencial da CESAR School", complementa Eduardo.

O plano do CESAR é, nos próximos cinco anos, ampliar em dez vezes a quantidade de alunos egressos na escola. "E esse fundo educacional vem para ampliar esse horizonte", explica o CEO. Eduardo também informa que o fundo contará com uma auditoria externa para dar transparência aos gastos da instituição.

Como se inscrever para concorrer às bolsas de estudo

Para poder concorrer às bolsas de estudo da CESAR School, o aluno precisa avaliar se ele é elegível, já que as bolsas são destinadas à pessoas em vulnerabilidade social e de baixa renda.

Os interessados podem conferir todas os requisitos de inscrição através da página oficial do fundo educacional. As inscrições devem ser realizadas no mesmo site.

Como explicou o CEO, a CESAR School possui um vestibular próprio, mas também utiliza as notas do ENEM para selecionar seus alunos - sempre levando em questão a realidade socioeconômica do candidato antes de selecioná-lo. E, como explicou Eduardo, a raça do aluno será utilizada como quesito desempate. "A raça negra tem prioridade em caso de empate", finaliza o CEO.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.