Carrefour abre 70 vagas de estágio; veja outras empresas contratando

A rede Carrefour está com seu programa de estágio aberto até 22 de novembro. São mais de 70 vagas para diversas áreas da empresa, com oportunidade para as cidades de São Paulo e Barueri.

Outra grande empresa que tem vagas é a Editora Globo, que tem vagas para quem cursa Jornalismo, Design ou Desenho Industrial. A editora publica a revista Época e os jornais O Globo e Extra, e está com seu programa de estágio aberto. A novidade deste ano é que ele será totalmente digital.

Veja outras empresas com vagas abertas em novembro, por ordem do fechamento da data das inscrições:

Renner – Estágio

A Renner, maior varejista de moda do Brasil, está com vagas abertas para o programa de Trainee de Produto 2021. Nesta edição, a marca terá pela primeira vez a parceria da Eureca, uma startup de recursos humanos especializada no público jovem.

Salário: Não informado

Inscrições: até 8 de novembro no site.

Grupo Elfa – estágio

Vagas em São Paulo e João Pessoa para estudantes com formação prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022 nos cursos de Administração, Direito, Farmácia, Ciências Atuariais, Estatística, Contabilidade, Economia, Relações internacionais, Comunicação em Mídias Digitais (e áreas afins), Tecnologia da Informação (e áreas afins), Engenharias (todas).

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de novembro pelo site

Localiza – trainee

São vagas para pessoas que concluíram curso superior entre 2018 e 2020. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em Belo Horizonte. A empresa aceita qualquer curso de graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de novembro pelo site da Cia de Talentos

Mondelēz International – estágio

São 68 vagas nas áreas de Finanças, R&D, Vendas, RH, Manufatura e Logística, Jurídico e Marketing para as cidades de Curitiba, São Paulo e Vitória de Santo Antão. Para se inscrever é necessário que a previsão de formatura, em nível superior ou técnico, seja entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

Salário: a partir de R$1.350 e benefícios como plano de saúde médico e odontológico, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte

Inscrições: até 9 de novembro pelo site do Bettha

LG lugar de gente – estágio

As vagas são para estudantes matriculados em cursos de graduação na área de tecnologia, que já estejam a partir do 3ª período. As oportunidades são para a grande Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG), e os interessados podem se inscrever até 9 de novembro.

Salário: não informado

Inscrições: até 9 de novembro pelo site

Nexa Resources – estágio

São vagas em diversas áreas nas unidades em Juiz de Fora, Três Marias, Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).Os requisitos para inscrição são: estar cursando o ensino superior e ter disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos.

Salário: não informado

Inscrições: até 10 de novembro pelo site

Givaudan – Estágio

A empresa abre inscrições para seu Programa de Estágio 2021.As vagas estão disponíveis para estudantes que residam em São Paulo com formação prevista para

junho de 2023.

Salário: R$ 2.000,00 no primeiro e R$ 2.200,00 no segundo ano;

Inscrições: até o dia 12 de novembro no site da Eureca.

Aura Minerals – trainee

São seis vagas para trabalhar na unidade Ernesto/Pau-a-Pique, em Pontes e Lacerda (MT). Para se candidatar, é necessário ter graduação entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2021, com formação nas áreas de Engenharia de Minas, Metalurgia, Geologia, Engenharia Química e de Produção.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site

Banco PAN – Estágio

O Banco PAN abre as inscrições para o Programa de Estágio 2021, destinado a alunos do ensino superior, com graduação prevista entre dezembro 2021 e julho de 2023, e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. O processo seletivo para o programa será realizado 100% online.

Além da bolsa-auxílio de R$ 2.436, os participantes do programa terão acesso aos benefícios oferecidos pelo Banco, como vale transporte, seguro de vida, assistência média e odontológica, vale refeição, Gympass, portal de descontos, psicoterapia online, programa de apoio, acesso ao aplicativo de telemedicina, campanha de vacinação e ginástica laboral. Salário: bolsa-auxílio de R$ 2.436 e benefícios

Inscrições: até 13 de novembro pelo site. Veja também CARREIRA Estágio e trainee: Banco Pan, Outback e mais 53 empresas têm vagas

Mitre – estágio

O programa tem cerca de 20 vagas abertas se dividem entre as seguintes áreas de atuação: arquitetura; engenharia; finanças; novos negócios; jurídico; marketing; contabilidade; compliance e qualidade.

Salário: não informado (entre os benefícios estão vale-refeição; seguro de vida; auxílio médico; vale transporte; bolsa-auxílio e auxílio odontológico)

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Boehringer Ingelheim – estágio

A empresa está recrutamento 29 estudantes para o primeiro semestre de 2021. A companhia busca estagiários que abracem responsabilidades (accountability), tenham mente aberta, sejam ágeis e empreendedores. As vagas são para as áreas de marketing, comercial, RH, legal & compliance, finanças, TI, medicina e assuntos regulatórios — para São Paulo, Itapecerica da Serra e Paulínia.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Whirlpool – trainee

Eles aceitam candidatos com formatura entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso, com inglês intermediário. As vagas são nas cidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC).

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da 99 jobs

CTC – estágio

São 12 vagas para atuar em Piracicaba, no interior de São Paulo. Áreas de estudo de interesse são engenharia agronômica/agrícola, ciências biológicas, biotecnologia, administração, psicologia, economia, engenharia civil, engenharia de produção e áreas correlatas

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de novembro pelo site da cia de estágios

Leroy Merlin – trainee

Todas as vagas são para trabalhar nas lojas e a oportunidade contempla todos os cursos de graduação. São três áreas: o Comércio, a Gestão e o Relacionamento Cliente. É necessário ter formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020.

Salário: não informado

Inscrições: até a primeira quinzena de novembro pelo site

Grupo Prysmian – trainee internacional

Podem se inscrever profissionais recém-graduados (até 18 meses após a emissão do diploma) ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia. É fundamental ser fluente em inglês. Experiências internacionais como estágios e intercâmbios são pré-requisito.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de novembro pelo site

Editora Globo – estágio

A Editora Globo, empresa de publicação impressa e digital, dá início ao processo de seleção do Programa de Estágio da Redação Integrada 2021 para os jornais O Globo e Extra, e a revista Época. Serão recrutados estudantes de Comunicação Social/Jornalismo, Design Gráfico/Digital e Desenho Industrial para atuar no Rio de Janeiro ou na sucursal de Brasília. Em virtude da pandemia de coronavírus, todo o processo seletivo será on-line.

Salário: Não informado

Inscrições: até 15 de novembro no site.

Tupy – Trainee

Uma das maiores companhias de metalurgia do país acaba de abrir seu processo seletivo para trainees. Podem concorrer às vagas candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 em Administração, Economia e Engenharia Mecânica, de Produção, Metalúrgica, de Materiais, de Automação, Mecatrônica e Civil.

Inscrições: até 15 de novembro pelo site.

Salário: compatível com o mercado mais benefícios.

RB – estágios

A dona de marcas como Veja, Vanish e SBP tem 29 vagas de estágio abertas.

Salário: 1.750 reais e benefícios (vale-refeição ou refeitório; vale-transporte; recesso remunerado; seguro de vida; home office; short friday; academia ou Gympass; assistência médica e odontológica)

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Estágios

CCR – trainee

A empresa tem vagas em diversas localidades e aceita profissionais com formatura entre 2018 e 2020 em qualquer curso.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Talentos

Henkel – estágio

O Programa de Estágio da Henkel tem duração de dois anos, com início em janeiro de 2021. Eles procuram estudantes que estejam no penúltimo ano em 2021 nos cursos de Administração, Engenharia, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior ou áreas afins.

Salário: R$ 1.700 e benefícios (assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, ônibus fretado ou estacionamento no local, vale-refeição, décima terceira bolsa-auxílio e férias remuneradas

Inscrições: até 16 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Thomson Reuters – estágio

O estágio tem oportunidade para diversas áreas e é voltado para aulos de bacharelado e tecnólogo com formação prevista entre 2021 e 2023. Será aceito conhecimento básico a avançado de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de novembro pelo site

Gerdau – estágio

A Gerdau abriu mais de 150 vagas no programa de estágio G.Start. A empresa não vai exigir inglês na seleção e procura universitários com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento dos estudantes e atrair pessoas alinhadas a cultura da Gerdau. As vagas são focadas nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharias, Economia, Psicologia, Recursos Humanos e áreas correlatas.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 20 de novembro pelo site da Cia de Estágios

MSD – estágio

A empresa procura por estudantes de graduação com formação para dezembro de 2022. Serão aceitos os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Direito, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Relações Internacionais, Zootecnia e todas as áreas da Engenharia.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro pelo site do 99 jobs

Dana – estágio

A multinacional do setor automotivo busca estagiários que estejam no terceiro ano de graduação para trabalhar em três localidades: Campinas (SP), Jundiai (SP) e Gravataí (RS). Entre os cursos elegíveis estão administração de empresas, economia, ciências econômicas, finanças, comércio exterior, direito, engenharias elétrica, mecânica, mecatrônica, metalúrgica e de produção.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de novembro pelo site da Companhia de Estágios

Novelis – estágio

São mais de 50 vagas voltadas para estudantes de níveis Técnico e Superior em áreas diversas, para atuação nas cidades de São Paulo, Santo André e Pindamonhangaba (SP). Por valorizar a diversidade, a empresa destina 50% das vagas a estudantes que se autodeclarem pretos ou pardos.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 20 de novembro pelo site

Carrefour – estágio

Para participar, é necessário ser estudantes de graduação nível bacharelado, período noturno, e ter previsão de conclusão em 2022. Não é obrigatório ter inglês, mas será um diferencial. São mais de 70 vagas.

Salário: R$1.500,00 e benefícios

Inscrições: até 22 de novembro pelo site da 99 jobs

Grupo Fleury – estágio

São mais de 30 vagas para atuar em diversas áreas como: recursos humanos, marketing, finanças, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, suprimentos e sustentabilidade, e estão distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Todas as vagas possuem opções de trabalho remoto, integral ou parcial, além de ter o diferencial de que o inglês não é um pré-requisito.

Salário: de R$1,500.00 até R$1,800.00

Inscrições: até 22 de novembro pelo site

Grupo Pão de Açúcar – Estágio

O Grupo Pão de Açúcar, maior varejista alimentar da América do Sul, abre inscrições para seu Programa de Estágio 2021. As entrevistas para o processo serão feitas online e as inscrições vão até o dia 24 de novembro no site da Eureca. O programa é para estudantes que residam em São Paulo. As oportunidades são destinadas para graduandos com período de formação entre dezembro de 2021 e julho de 2023 nas áreas de Comunicação e Marketing, Comercial, Finanças, Inovação, Logística, Recursos Humanos, Sustentabilidade e TI.

Salário: R$1.450,00 mais benefícios

Inscrições: até 24 de novembro no site da Eureca.

Honda – Estágio

Estudantes interessados em iniciar a trajetória profissional terão a oportunidade de participar da seleção para o Programa de Estágio da Honda, cujas inscrições foram abertas na última quarta-feira (04). Serão oferecidas 17 vagas de estágio para atuação nas áreas comerciais, administrativas e financeiras das unidades da empresa em São Paulo (SP) e Sumaré (SP). Os selecionados darão início às atividades em janeiro de 2021.

A Honda busca estudantes com matrícula vigente em qualquer curso bacharel e formação prevista para dezembro de 2021 ou dezembro de 2022.

Salário: Compatível com o mercado mais benefícios.

Inscrições: até 27 de novembro pelo site.

TIM – estágio

São 300 vagas de estágio em sete estados brasileiros. Para se inscrever, batas que a pessoa esteja com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino e cursos de graduação. A empresa incentivará a inscrição e seleção de pessoas com deficiência, LGBTI+ e estudantes de diferentes faixas etárias, além de ter a meta de preencher 50% das vagas com pessoas negras.

Salário: entre R$ 1.350 e R$ 1.500; e benefícios (como curso de inglês)

Inscrições: até dia 30 de novembro pelo site

BRF – trainee

São 44 vagas para quem concluiu o ensino superior entre 2018 e 2020 em diversos cursos, como Agronomia, Veterinária, Zootecnia, Engenharias, Biologia, Administração, Economia e Farmácia.

Salário: R$6.500,00

Inscrições: até 30 de novembro pelo site