Cansaço, falta de propósito e desânimo: saiba quando é a hora de fazer uma transição de carreira

O que Steve Jobs, Elon Musk e Oprah Winfrey têm em comum? Eles são exemplos inspiradores de como a paixão pelo propósito pode impulsionar o sucesso. Conhecer os porquês de fazer o que se faz e manter acesa essa grande vontade de realizar ou alcançar algo é fundamental para uma carreira feliz.

O professor de ciências comportamentais da London School of Economics e do Imperial College de Londres, Paul Dolan, afirma que “felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo”.

Percebe-se que os conceitos de propósito e felicidade andam juntos e seus efeitos são benéficos tanto para funcionários quanto para empregadores. Uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que colaboradores satisfeitos são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores.

Com isso em vista, as organizações estão cada vez mais atentas aos níveis de realização de seus funcionários e os profissionais, em busca de carreiras com maior senso de propósito.

EXAME lança treinamento gratuito em ESG. Clique aqui e assista às quatro aulas online e dê os primeiros passos rumo a um mercado que promete aliar propósito e boa remuneração

Como identificar a hora de recalcular a rota?

A pesquisa Global Hopes and Fears 2023, da PwC, mostra que 25% dos brasileiros planejam deixar seus empregos nos próximos 12 meses. Os principais motivos relatados no documento são: razões financeiras, falta de oportunidades de crescimento, busca por equilíbrio pessoal e profissional e sentimento de sobrecarga em suas funções.

As razões de desânimo profissional são particulares para cada profissional, mas alguns fatores podem sinalizar que pode estar na hora de pensar em outros caminhos para a carreira. Abaixo, elencamos alguns:

procrastinação excessiva;

desânimo com a profissão;

desvalorização do mercado;

queixas e estresse constante;

falta de reconhecimento profissional.

Diante deste cenário, uma transição de carreira pode se tornar uma possibilidade real para profissionais que não se encontram realizados em suas atividades. É nesse contexto que áreas que valorizam o propósito, saúde mental e bons salários, como o ESG, surgem como portas abertas para profissionais de todas as áreas que desejam mudar o rumo de suas carreiras.



CONTEÚDO GRATUITO: saiba como se tornar um profissional ESG e aproveitar a alta demanda do mercado para fazer sua transição de carreira

O ESG como uma possibilidade

A área de sustentabilidade vem abrindo portas para profissionais de todas as áreas de atuação que buscam mais propósito e valorização profissional em uma nova carreira. Estima-se que empresas de diferentes países invistam até US$ 53 trilhões na pauta ESG até 2025, segundo a pesquisa ESG Radar 2023.

Para a América Latina, a expectativa é de que sejam criadas 15 milhões de novas vagas na Economia Verde até 2030, e o Brasil será responsável por mais da metade delas: aproximadamente 7 milhões de novos empregos.

Em termos de remuneração, segundo o Guia Salarial da Robert Half, a remuneração de quem trabalha com ESG varia entre R$6 mil e R$35 mil, dependendo do cargo.

Outra característica interessante do setor é como ele abraça profissionais de diferentes formações, como engenheiros, arquitetos, advogados, jornalistas, biólogos e administradores, uma vez que todo conhecimento prévio, ainda que de outras áreas, podem agregar em posições ESG.

Com isso, o ESG está ganhando cada vez mais espaço no mercado e se tornando a opção número um para quem deseja mudar de carreira. Mas afinal, como ingressar nessa área? Descubra os três passos iniciais.

Aulas gratuitas mostram como ingressar na área que está transformando o mercado. Clique aqui para assistir às aulas gratuitamente e garantir o certificado

Planeje a mudança de carreira

Comece identificando suas habilidades, experiências e interesses que são relevantes para o campo. Em seguida, pesquise as diferentes áreas dentro do ESG para entender onde você se encaixa melhor.

Além disso, avalie suas metas de carreira e como uma mudança para o ESG pode ajudar a alcançá-las. Desenvolva um plano claro e realista para fazer a transição, definindo metas de curto e longo prazo e identificando os passos específicos que você precisa tomar para alcançá-las.

Converse com profissionais da área

Procure oportunidades para networking, como eventos da indústria, conferências e grupos de interesse relacionados ao ESG. Converse com profissionais estabelecidos no campo para aprender mais sobre suas experiências, desafios e oportunidades de carreira.

Invista em especializações

Para se destacar no campo do ESG e aumentar suas chances de sucesso, é importante investir em especializações relevantes e educação continuada. Isso pode incluir a participação em cursos, workshops e programas de certificação voltados para o ESG.

A série gratuita Jornada ESG: Carreira e Sustentabilidade é uma excelente oportunidade nesse sentido. Em quatro encontros online o treinamento fornece uma visão abrangente das tendências, desafios e oportunidades no campo do ESG, além de insights práticos sobre como iniciar e progredir em uma carreira sustentável.

Ao final, todos os participantes receberão um certificado de participação, que pode ser compartilhado nas redes sociais e dar mais visibilidade ao currículo. Saiba mais e inscreva-se clicando aqui ou no botão abaixo.

Inscreva-se aqui para acompanhar a série Jornada ESG: Carreira e Sustentabilidade gratuitamente

*Conteúdo apresentado por Faculdade Exame