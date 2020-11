C&A abre 4 mil vagas temporárias em lojas; veja como se inscrever

A C&A Brasil está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 295 lojas do Brasil. As contratações fazem parte das iniciativas da companhia para reforçar a operação para o Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda data science e python do zero. Comece agora!

As quase 4 mil oportunidades abertas são para as posições de operador de loja e caixa, com variações de contratos entre 30 a 14 dias com possibilidade de efetivação.

Os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado ou de outros parceiros como o Gigroup, Global e Luandre.

Para as vagas temporárias, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Não é preciso ter experiência anterior. Como benefícios a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas.