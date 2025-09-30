Bilionário revela os critérios que usa para comprar empresas — e já adquiriu 9 em 8 meses

Phil Shawe é o cofundador e CEO da TransPerfect, empresa global de soluções em linguagem e inteligência artificial. Desde janeiro de 2025, ele adquiriu nove empresas em apenas oito meses.

Mas diferentemente de fundos de capital privado tradicionais, Shawe não está interessado apenas em números ou cortes de custo. Suas decisões são baseadas em gestão empreendedora, compatibilidade cultural e inovação tecnológica. As informações foram retiradas do portal Business Insider.

O foco é no time e na cultura

Shawe deixa claro que a estratégia da TransPerfect não replica o modelo típico de muitos fundos de capital privado, que compram empresas com foco em reestruturações agressivas e redução de pessoal. Ao contrário:

"Se não acharmos que as pessoas são uma boa combinação, provavelmente não fecharemos o negócio" Phil Shawe, co-fundador e CEO da TransPerfect

O objetivo, segundo ele, é incorporar times que possam somar ao ecossistema da empresa. Em vez de demitir, ele busca manter a maior parte das equipes e transformar os fundadores e executivos em parceiros de gestão.

“Nós nem chamamos de aquisições — chamamos de parceiros de fusão”, afirma.

O perfil ideal são empreendedores com agilidade e visão de produto

O critério mais importante para Shawe ao considerar um investimento é liderança empreendedora. Ele busca fundadores ou executivos com autonomia, capacidade de adaptação rápida e clareza sobre o valor que entregam.

Segundo ele, empreendedores sabem tomar decisões com velocidade e estão dispostos a corrigir a rota se perceberem que erraram. Esse dinamismo é essencial para manter a inovação viva dentro da TransPerfect, que atua em áreas como IA, localização, legendagem, dublagem e tecnologia de linguagem.

Produto vendável: o que o time comercial consegue escalar

Shawe não adquire empresas apenas por seus resultados financeiros ou pela “marca” que carregam. Uma aquisição só faz sentido se o produto puder ser vendido pela força de vendas atual da TransPerfect.

Se, mesmo com treinamento, o produto não for escalável comercialmente, o negócio pode não avançar — mesmo que os números atraiam.

“Muitas empresas compram por receita ou logotipo. Nós não. Crescimento acontece, mas não é nosso objetivo principal. Queremos rodar um negócio excelente para os nossos clientes”, afirma.

Gestão empreendedora e tecnologia são o futuro das aquisições corporativas

No mercado atual, onde fusões e aquisições são cada vez mais comuns, o modelo da TransPerfect mostra que crescimento sustentável exige mais do que capital: exige inteligência, cultura e sinergia.

Phil Shawe reforça que o verdadeiro valor de uma aquisição está na capacidade de manter o que há de melhor em uma empresa enquanto remove o peso da gestão administrativa.

Para executivos e analistas financeiros, compreender esse tipo de abordagem é fundamental para avaliar corretamente o potencial de parcerias estratégicas. Afinal, como Shawe destaca, uma boa aquisição não é uma questão de números, é uma questão de compatibilidade e visão de futuro.

