'São 60 anos de inovação com o aluno no centro', diz diretor do Pueri Domus

Criada na década de 1960, a Escola Bilíngue Pueri Domus nasceu com uma proposta que, à época, era considerada disruptiva: colocar o aluno no centro da aprendizagem e transformar o processo educacional em uma experiência marcante.

Hoje, a escola reúne cerca de 3.500 alunos em cinco unidades, mantendo como missão formar cidadãos capazes de sonhar, criar e realizar.

Segundo Deivis Pothin, diretor geral da Pueri Domus, esse propósito se traduz em práticas como o currículo bilíngue integrado. Nele, os estudantes assumem a autoria do aprendizado e desenvolvem fluência acadêmica em português e inglês.

“São 60 anos de uma trajetória de inovação, a escola nasceu com o pensamento do aluno no centro, queremos que o nosso estudante se sinta um cidadão pertencente ao mundo”, afirma Deivis Pothin.

Um modelo que reposiciona o papel do professor

A proposta pedagógica da escola se baseia em uma dinâmica em que o aluno ocupa o centro do processo, enquanto o professor atua como mediador, mais próximo da interação do que da transmissão unilateral de conteúdo.

Christina Sabadell, head das escolas Premium do grupo SEB, explica que o ambiente escolar é marcado por trocas constantes, em que professores e alunos constroem conhecimento de forma conjunta.

“Aquela dinâmica da sala de aula que a gente costuma dizer que é a ‘pedagogia da nuca’, um atrás do outro, a gente não vive mais.“ afirma.

Aprendizagem como ecossistema

Essa lógica se reflete também na estrutura física e pedagógica da escola. A Pueri Domus conta com diferentes ambientes de aprendizagem, como laboratórios, espaço maker, espaços “mão na massa” e o Videolab — todos pensados para estimular a construção ativa do conhecimento.

Para os alunos, o impacto dessa abordagem é direto. “A escola desenvolve a gente tanto no inglês quanto no português, preparando os alunos para o máximo de oportunidades que encontramos em qualquer lugar do mundo” afirma Matheus Lauretti aluno do 3° ano do ensino médio.

Entre as iniciativas está o Projeto Aprender, criado nos anos 2000 para oferecer educação a adultos que não tiveram acesso ao ensino formal. Conduzido por alunos do ensino médio, o programa inclui aulas de inglês, alfabetização em português e preparação para o Encceja.

Comunidade e cultura de cuidado

Ao longo de sua trajetória, a escola construiu um ecossistema de relacionamento com alunos e famílias, no qual ex-alunos retornam como pais de novos estudantes, fortalecendo os vínculos com a comunidade.

Esse cuidado também se traduz em reconhecimento institucional. A Pueri Domus foi a primeira escola do Brasil a receber o Silver Level do School Mental Health Award, certificação internacional que reconhece práticas consolidadas em bem-estar e saúde mental de alunos, colaboradores e famílias.

Essa trajetória é o foco do terceiro episódio da série documental Educação e Futuro, produção original da EXAME que investiga como diferentes instituições estão preparando estudantes para um mundo em transformação.

O episódio já está disponível no canal oficial da EXAME no YouTube e dá continuidade ao projeto que conecta conteúdo jornalístico a uma reflexão mais ampla sobre os rumos da educação no Brasil.