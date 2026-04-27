Autoconhecimento na carreira: entender seus limites pode acelerar o crescimento profissional

O autoconhecimento é essencial para cada etapa da carreira, desde a procura da primeira experiência até a decisão sobre uma promoção. Se conhecer é saber reconhecer o que faz sentido para cada fase da vida e se suas competências estão de acordo ao que deseja.

Segundo Andréa Krug, psicóloga formada pela UFRJ, o autoconhecimento é a chave para o sucesso em qualquer estágio de uma carreira: “Temos uma chance de dar certo na carreira, é quando pegamos o que temos de bom e fazemos daquilo algo excepcional” afirmou.

No entanto, Krug ressalta que essa busca pela excelência não deve ser confundida com a busca pela perfeição em todas as áreas. O autoconhecimento serve como um filtro contra a fantasia de que é preciso ser bom em tudo.

Aceitar limites desconstroi inseguranças

Para Andréa Krug entender o conceito do “não é meu” auxilia a compreensão da real competência. Com isso, é possível ter clareza para buscar ambientes e cargos onde suas habilidades específicas são, de fato, requisitadas.

Essa aceitação interrompe o ciclo de tentar corrigir todas as falhas. Ao entender que certas características podem não fazer parte de sua natureza, ou não corresponder aos resultados que você deseja, o profissional deixa de focar excessivamente em seus gaps para investir energia no que realmente gera valor.

Para a psicóloga, essa clareza transforma a insegurança paralisante em uma vulnerabilidade consciente, permitindo que a pessoa assuma o que não sabe sem o medo de ser invalidada.

A base para o crescimento e a escuta ativa

Para que o autoconhecimento seja efetivo, ele precisa ir além da reflexão interna. De acordo com Andréa Krug, o feedback é a ferramenta que revela a distância entre a intenção do profissional e o impacto real que ele causa no ambiente de trabalho.

Ouvir feedbacks, por mais duros que possam ser, é uma estratégia essencial de evolução. Cada retorno externo funciona como um alerta principalmente para falhas que muitas vezes não é possível enxergar sozinho.

A recusa em ouvir o que os colegas ou gestores têm a dizer é, na verdade, uma recusa em se conhecer profundamente. Sem essa abertura, perde-se a chance de ajustar a própria potência para que ela seja devidamente reconhecida e valorizada.

Inteligência emocional no centro das decisões de carreira

Em um cenário em que o autoconhecimento se consolida como diferencial competitivo, desenvolver inteligência emocional deixa de ser um atributo desejável e passa a ser uma competência estratégica.

É nesse contexto que o curso gratuito de Inteligência Emocional do Na Prática se posiciona como uma oportunidade acessível para quem busca compreender melhor suas reações, tomar decisões mais conscientes e alinhar suas escolhas profissionais ao que, de fato, faz sentido.

A formação aprofunda temas como reconhecimento de emoções, gestão de inseguranças e escuta ativa — pontos diretamente ligados à capacidade de transformar vulnerabilidades em ferramentas de crescimento.

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