As pessoas bem-sucedidas têm essa mentalidade, diz produtor: ‘É a arte da arrogância saudável'

No competitivo universo de Hollywood, poucos nomes brilham tanto nos bastidores quanto o de Will Packer. De estudante de engenharia elétrica a um dos produtores mais influentes do cinema, Packer transformou desafios em oportunidades e construiu uma carreira marcada por grandes sucessos.

Em seu novo livro, Quem melhor que você?: A arte da arrogância saudável e dos sonhos grandes, ele compartilha a mentalidade que acredita ser essencial para o sucesso: a crença inabalável de que você está destinado a vencer.

Segundo Packer, essa mentalidade foi uma das chaves para sua ascensão. Observando grandes nomes da indústria, ele percebeu um padrão entre os mais bem-sucedidos: todos demonstravam uma confiança quase inabalável.

“Vai acontecer, e é só uma questão de quando vai acontecer”, afirma ele. Esse pensamento molda não apenas a postura profissional, mas também a forma como alguém se posiciona em reuniões, negociações e momentos decisivos.

Packer chama essa característica de arrogância saudável — não uma presunção vazia, mas a certeza de que sua presença agrega valor ao ambiente. “A sala é melhor porque eu estou nela. Eu pertenço aqui e tornei a sala melhor porque estou oferecendo algo que ninguém mais está oferecendo”, destaca.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

Mas será que essa crença, por si só, é suficiente para formar uma liderança de sucesso? Especialistas em liderança concordam: grandes líderes vão além.

A confiança é importante, mas não basta para liderar

Embora a autoconfiança seja fator fundamental para o sucesso, é preciso combinar essa mentalidade com um conjunto robusto de soft skills e hard skills. Isso torna os profissionais mais preparados para os desafios.

Isso porque, segundo especialistas, liderar não se trata apenas de acreditar no próprio potencial, mas de provar isso por meio de habilidades técnicas, conhecimento aprofundado e uma inteligência emocional refinada.

Em outras palavras: a confiança sem preparo pode se transformar em arrogância prejudicial. Já a confiança aliada ao domínio da função e à capacidade de inspirar equipes cria líderes verdadeiramente impactantes.

Mas, afinal, o que um líder precisa para ser realmente completo?

3 habilidades essenciais para uma liderança de sucesso

1. Inteligência emocional: saber ler pessoas e situações

Líderes eficazes entendem que não se trata apenas de dar ordens, mas de conectar-se com suas equipes. Ter empatia e gerenciar conflitos de forma equilibrada são habilidades essenciais para criar ambientes produtivos.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga

2. Capacidade de decisão estratégica

Uma liderança forte se traduz na tomada de decisões rápidas e assertivas. Isso exige conhecimento técnico, visão analítica e uma compreensão profunda do mercado e dos desafios da empresa. O líder que se baseia apenas na intuição, sem dados e estratégia, corre o risco de comprometer resultados.

3. Comunicação clara e persuasiva

Saber transmitir ideias, motivar equipes e negociar acordos faz toda a diferença. Uma boa comunicação evita ruídos internos, alinha expectativas e cria um ambiente de transparência e confiança dentro da organização.

Curso ensina a ser um líder mais completo

Transformação de carreira não acontece da noite para o dia, mas com conhecimento estratégico e direcionado. É por isso que a EXAME em parceria com a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, criou um treinamento especialmente desenhado para profissionais ambiciosos.

O Pré-MBA em Liderança e Gestão é uma jornada completa de aprendizado, estruturada em quatro aulas online que combinam fundamentos teóricos e práticos. Com duração total de 3 horas, o programa foi desenvolvido para revelar o caminho de um líder verdadeiramente completo.

Durante o treinamento, você vai:

Desvendar o perfil de líder mais valorizado no mercado atual

Compreender o que distingue profissionais de alta performance

Traçar estratégias concretas para alavancar sua carreira

A metodologia permite que você participe de qualquer lugar do mundo, com total flexibilidade. A última aula será realizada ao vivo, garantindo interação e aprendizado dinâmico. Ao final do programa, você receberá um certificado conjunto EXAME e Saint Paul, um diferencial valioso para seu currículo.

O investimento de R$ 37,00 abre as portas para um conhecimento que pode transformar sua trajetória profissional. Uma oportunidade única de aprender com duas instituições referência em educação e negócios.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA DE LIDERANÇA