'Cultive sua inteligência emocional': veja cinco conselhos do livro mais popular de 2025

Lançado em 2020, o livro "Inner Excellence: treine sua mente para o extraordinário" nunca foi muito popular. Escrito pelo pouco conhecido Jim Murphy, a obra não era nem uma das 500 mil mais vendidas na Amazon.

Mas, no dia 13 de janeiro, tudo mudou. A.J. Brown, jogador do Philadelphia Eagles, foi visto lendo o livro durante um jogo de seu time. Do dia para a noite, ele virou o mais procurado na Amazon e best-seller #1 do The New York Times.

No último domingo, 9, Brown se tornou campeão do Super Bowl, onde foi visto com o livro novamente. A obra teve um novo pico de procura, vendendo 10 mil cópias em menos de 24 horas.

O que diz o livro?

"Inner Excellence" é um livro de autoajuda que explora como desenvolver a excelência interior, de forma a alcançar um "desempenho extraordinário" em qualquer parte da vida. As páginas compartilham estratégias de como superar bloqueios mentais, reduzir a ansiedade e promover o crescimento pessoal.

Veja, abaixo, cinco dos principais ensinamentos do livro:

Desenvolva clareza de propósito: defina uma visão clara para sua vida e carreira. Isso serve como uma bússola interna, ajudando a alinhar suas ações com seus valores e objetivos de longo prazo;

defina uma visão clara para sua vida e carreira. Isso serve como uma bússola interna, ajudando a alinhar suas ações com seus valores e objetivos de longo prazo; Cultive a inteligência emocional: aprenda a reconhecer e gerenciar suas emoções, mantendo a compostura sob pressão. Técnicas como respiração profunda e reestruturação cognitiva podem ser úteis para manter o equilíbrio emocional. Identifique e modifique pensamentos negativos ou distorcidos, substituindo-os por interpretações mais realistas e adaptativas, promovendo o bem-estar emocional;

aprenda a reconhecer e gerenciar suas emoções, mantendo a compostura sob pressão. Técnicas como respiração profunda e reestruturação cognitiva podem ser úteis para manter o equilíbrio emocional. Identifique e modifique pensamentos negativos ou distorcidos, substituindo-os por interpretações mais realistas e adaptativas, promovendo o bem-estar emocional; Adote uma mentalidade de crescimento: encare desafios como oportunidades de aprendizado e veja os erros como parte do processo de desenvolvimento. Isso promove resiliência e uma abordagem proativa diante das adversidades;

encare desafios como oportunidades de aprendizado e veja os erros como parte do processo de desenvolvimento. Isso promove resiliência e uma abordagem proativa diante das adversidades; Estabeleça hábitos diários de excelência: implemente rotinas que promovam o crescimento pessoal e profissional, como definir metas claras, visualizar o sucesso e refletir sobre o desempenho diário;

implemente rotinas que promovam o crescimento pessoal e profissional, como definir metas claras, visualizar o sucesso e refletir sobre o desempenho diário; Conecte-se com um propósito maior: encontre um propósito que vá além de realizações pessoais, buscando contribuir positivamente para a equipe e a organização. Isso aumenta a motivação e proporciona um senso de realização mais profundo.

Lições de liderança

Os ensinamentos desse livro são válidos para qualquer um em qualquer área, mas são particularmente interessantes para quem quer ser líder ou quem já é gestor, e quer melhorar suas habilidades de liderança.

Os melhores líderes do mundo são aqueles que nunca param de aprender.

