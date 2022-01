Após aporte milionário, startup vai dobrar equipe e foca na diversidade

Após receber um aporte de 10 milhões de dólares, a Z1, startup financeira da geração Z, está em ritmo acelerado de expansão. No início de janeiro, eles contrataram o 100º funcionário e esperam dobrar de tamanho ainda no primeiro trimestre.

Segundo Sophie Secaf, CMO e confudadora da Z1, somente o time de tecnologia e produto deve ter mais 60 vagas no início de 2022.

Em novembro, a rodada de investimento na startup foi liderada pelo fundo latino Kaszek, que também já participou de grandes aportes em unicórnios como Nubank, Kavak, Creditas e QuintoAndar.

“É um desafio gigante e um mercado muito concorrido, mas temos conseguido competir e ganhar as pessoas pelo diferencial da cultura”, diz.

A executiva diz que ouviu dos candidatos que duas coisas mais os atraíram para a Z1.

A primeira coisa é o desafio de entrar em uma empresa com crescimento acelerado e contratando lideranças. E depois, os profissionais reconhecem a forte cultura de inclusão e diversidade.

A Z1 foi fundada em 2020 pelos empreendedores Thiago Achatz, Mateus Craveiro, Sophie Secaf e João Pedro Thompson com a missão de facilitar o acesso às finanças para jovens da geração Z.

Para isso, a startup oferece conta digital e cartão com taxas reduzidas e linhas de crédito mais acessíveis a esse público.

E para se manter conectada com esse público, a empresa carrega desde a sua fundação causas importantes para os jovens como parte de sua estratégia.

“A meta da empresa de ser a melhor conta digital do Brasil tem o mesmo peso que a meta de ser pioneira em diversidade. Se no futuro fizermos um IPO e não conseguirmos ser reconhecidos pela diversidade, não será um sucesso total”, afirma a CMO.

Essa meta se reflete em benefícios e rituais na empresa, mas mostra sua efetividade na representatividade entre os funcionários.

As mulheres, cis e trans, compõe mais de 66% da equipe; e as pessoas pretas e pardas são a maioria, sendo quase 57% do total. A Z1 também tem 19% de pessoas trans.

Na liderança, mulheres representam 69% dos cargos, enquanto pretos e pardos estão em 23% das posições. Segundo Secaf, os próximos passos são trabalhar a maior representatividade na liderança e por cada área.

“Esse trabalho foi feito desde o início. Aqui usamos linguagem neutra com clientes, dentro da empresa, em documentos e contratos. Temos palestras mensais sobre diversidade também”, diz.

Pode parecer uma atenção a detalhes, mas a executiva garante que o impacto é imenso na vida das pessoas minorizadas.

Essa atenção ajuda a tornar todas as políticas da empresa inclusivas, como o plano de saúde com cobertura específica para pessoas trans, a busca de médicos que são simpatizantes da causa e oferta de apoio psicológico para grupos minorizados.

Uma iniciativa de destaque na empresa é a Retifica Z1, que custeia e apoia funcionáries transgêneras e travestis no processo de documentação do nome social e retificação de gênero.

Como a Z1 acredita no impacto também na sociedade, quem trabalha na empresa pode indicar uma pessoa próxima para ser beneficiada pela iniciativa. Da mesma forma, os clientes podem utilizar o nome social nos cartões.

Como trabalhar na Z1

A empresa está trabalhando remotamente e tem funcionários em diversos estados. Após a pandemia, haverá a opção de trabalho do escritório, mas o home office será mantido. Para os interessados, as vagas abertas estão disponíveis no site.

