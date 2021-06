Após aporte milionário, startup vai abrir 300 vagas de emprego

A Frubana, startup de e-commerce para restaurantes, quer acelerar seus planos de expansão e planeja abrir mais de 300 vagas de emprego nos próximos 12 meses.

No início de junho, a empresa anunciou um aporte de US$ 65 milhões (cerca de R$ 351 milhões) em sua rodada série B, liderada pelo investidor Hans Tung, sócio-gestor da GGV Capital e terceiro colocado na lista de melhores investidores de tecnologia do mundo da revista Forbes.

SoftBank, Monashees e Tiger Global Management, que já eram investidores da startup, e o fundo Lightspeed Venture Partners, também participaram da rodada.

Segundo Breno Lopes, Country Manager do Brasil, a contratação de bons profissionais é uma necessidade da empresa nesse momento.

“Nós crescemos sete vezes durante a pandemia e um dos planos é triplicar o quadro de funcionários nos próximos 12 meses. Atualmente contamos com cerca de 300 profissionais”, destaca

A empresa foi fundada em 2018 pelo colombiano Fabián Gómez, ex-diretor de expansão do Rappi e filho de agricultores. A ideia é que o negócio seja uma loja única de atacado que conecte os produtores no campo aos restaurantes.

Hoje, a Frubana tem presença na Colômbia, Brasil e México. No último ano, o número de clientes cresceu seis vezes e as vendas triplicaram. São mais de 11 mil clientes apenas na capital paulista.

Para a expansão das equipes, as novas vagas serão nas áreas de Recursos Humano, Operações, Vendas, Expansão, Tecnologia, Produto, Finanças, Estratégia & Analytics e Marketplace.

O modelo de trabalho é híbrido, com uma escala onde parte da equipe fica em home office e parte no escritório. Nos armazéns, o trabalho é presencial.

Confira as vagas pelo site.

