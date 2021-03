Após aporte de R$ 190 milhões, Vórtx abre 100 vagas com home office

Após receber um aporte de 190 milhões de reais, a fintech brasileira Vórtx anuncia a abertura de mais de 100 vagas de emprego para o ano de 2021. Especializada em fornecer infraestrutura para o mercado financeiro, a empresa possui mais de 50 clientes, 125 bilhões de reais de ativos em custódia e um time com cerca de 160 funcionários.

Carolina Ottoboni, líder de experiência dos funcionários da Vórtx, diz que as 100 vagas anunciadas fazem parte de um plano de escalabilidade da empresa para 2021. “Nós temos como propósito descomplicar o mercado de capitais e temos assumido grandes desafios, desde o começo da pandemia, para fazer isso acontecer mesmo com o atual cenário. Além de repensar nossa estrutura de trabalho, também investimos em cursos e projetos de integração do time à distância”, afirma.

Durante a pandemia, a empresa colocou todos os funcionários para trabalhar remotamente e abriu a possibilidade de contratação de pessoas de todo o Brasil para o time de tecnologia. “Decidimos testar o modelo 100% remoto em tecnologia com as posições de desenvolvedor, contratando profissionais em todas as regiões do Brasil, e num futuro próximo pretendemos expandir a prática para outras áreas da empresa”, diz a diretora.

Todas as vagas contam com plano de saúde e odontológico do Bradesco, benefícios flexíveis (refeição, alimentação e 1.070 reais livres para uso), ajuda de custo de 150 reais por mês para home office, vale-transporte, auxílio-creche, bônus semestral, possibilidade de aquisição de ações, subsídios para cursos e flexibilidade de horários.

Veja as posições com vagas em aberto:

analista de controladoria de fundo de investimento

advogado sênior de mercado de capitais

analista de customer experience

analista de people analytics

advogado de estruturação de fundos

analista de administração fiduciária de fundos

analista de middle office

advogado de direito digital

devops; desenvolvedor full stack (com foco em back-end

desenvolvedor full stack (com foco em front-end)

desenvolvedor full stack java (vorasys)

product manager

team leader (agile coach)

tester/qa

ux/ui designer

Os interessados podem obter mais detalhes e se inscrever pelo site.