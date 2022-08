Ansiedade, Depressão e Síndrome do Burnout: como lidar com problemas intensificados pela pandemia

Não há dúvidas que a pandemia afetou a saúde mental de muitos brasileiros. Ansiedade, Depressão e Síndrome do Burnout são algumas das maiores queixas dos pacientes que chegam aos consultórios de psiquiatria. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o estresse pós-traumático também foi uma das reclamações – além do abuso de drogas e álcool.

A pesquisa, realizada no ano passado, apontou que 59% de seus psicólogos associados tiveram um aumento de mais de 20% em atendimentos durante a pandemia. E 69,3% desses pacientes já tinham recebido alta anteriormente e retornaram ao acompanhamento.

Mesmo com a pandemia mais estabilizada, a população ainda colhe os frutos do extremo estresse que enfrentou durante os últimos anos. E é por isso que muitos profissionais do campo da saúde estão preocupados em discutir os próximos passos do ramo.

Para facilitar essa troca entre os profissionais da saúde e a população, no dia 31 de agosto a EXAME promoverá a 4ª edição do Fórum Saúde 2022. O evento é voltado para farmacêuticos, médicos, pesquisadores e investidores em saúde – além do público em geral. O Fórum Saúde deste ano é 100% online e gratuito e trará discussões como: As repercussões da pandemia na saúde da população, as alternativas de gestão em saúde e muito mais!

Confira a programação do Fórum Saúde 2022 abaixo:



08h55 – Abertura

09h00 às 09h45 – O futuro das organizações de saúde

09h45 às 10h30 – Como a tecnologia traz mais equidade e amplia o acesso ao sistema de saúde

10h30 às 11h15 – Inovação e biotecnologia

11h15 às 12h00 – A saúde mental: como fortalecer as habilidades socio emocionais para o líder do futuro?

12h00 às 12h45 – Novos modelos educacionais

12h45 às 13h30 – O envelhecimento sustentável será uma realidade, na era da medicina de precisão e da genetica?

Encerramento

