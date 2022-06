Alemanha oferece bolsas de até 100% para graduação e mestrado; se inscreva

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A edição deste ano do programa Deutschlandstipendium (bolsa de estudo da Alemanha) está com inscrições abertas. As bolsas oferecem subsídios mensais e mentoria acadêmica para alunos de graduação e mestrado que desejam estudar no país.

VEJA TAMBÉM:

Brasileiros querem que empresas ofereçam cuidados com a saúde mental, diz pesquisa

Santander oferece 5 mil bolsas para curso de negócios em Harvard

Da escola pública para Harvard: conheça a brasileira que passou em 3 universidades americanas

A Alemanha é um dos países mais acessíveis para quem deseja estudar fora do Brasil pois tem um número elevado de universidades públicas com isenção total das mensalidades, assim como no Brasil. Entretanto, nessas instituições os alunos precisam pagar uma taxa administrativa semestral, que não costuma passar de € 250.

Para auxiliar os bolsistas, o programa oferece subsídios mensais de € 300, que cobrem todos os custos das taxas administrativas e ainda ajuda nas despesas do dia a dia. O valor é custeado pelo Governo da Alemanha em parceria com instituições particulares. Além do auxílio financeiro, o Deutschlandstipendium inclui um programa de mentoria e eventos voltados para networking junto às universidades.

Como o programa funciona

De acordo com o site da Deutschlandstipendium, o programa “apoia estudantes altamente talentosos” e o critério de seleção dos bolsistas considera o histórico acadêmico, compromisso social e conquistas pessoais “como a superação de desafios ou obstáculos do aluno em sua origem social ou familiar”.

Para concorrer às bolsas, é necessário realizar o processo seletivo da instituição de ensino alemã em que deseja estudar. Os subsídios têm duração de um ano e podem ser renovados durante toda a duração do curso escolhido. Neste link (disponível aqui), está a relação de todas as universidades que participam do programa.

Mais informações sobre as bolsas no link (disponível aqui). As datas limites para inscrição variam, interessados devem se inscrever até a data limite do programa escolhido.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.