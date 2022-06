Santander oferece 5 mil bolsas para curso de negócios em Harvard

O banco Santander, por meio da sua frente educacional Santander Universidades, anuncia a criação de 5 mil bolsas de estudo para cursos de negócios de Harvard.

Os participantes do programa aprenderão sobre como desenvolver habilidades e competências em ambientes profissionais por meio de três cursos focados em negócios, habilidades sociais em ambientes de trabalho e desenvolvimento pessoal.

Os cursos serão oferecidos pela Harvard Business Publishing, subsidiária sem fins lucrativos totalmente pertencente à Universidade de Harvard focada em gestão e desenvolvimento pessoal no mundo dos negócios.

Os selecionados poderão assistir as aulas gratuitamente de forma online em inglês, espanhol ou português.

Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional avançada, já que o curso é voltado para aqueles em início de carreira ou que estejam ocupando cargos de liderança.

“Esta bolsa dá acesso a uma via de mão dupla: de um lado, fornece conhecimentos técnicos para a área empresarial, do outro, foca no desenvolvimento de soft skills, essenciais para gerar projeção para toda a vida profissional”, afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades”.

Os bolsistas terão acesso a ferramentas necessárias para se aprofundar no conteúdo dos cursos e ainda poderão escolher uma entre três opções disponíveis: Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente), Preparação para o início da carreira (habilidades de trabalho em equipe, muito adaptadas aos perfis em estágios iniciais de sua carreira) e Autogerenciamento (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).

Além disso, o conteúdo do treinamento pode ser acessado sob demanda, ou seja, os bolsistas não precisam seguir uma ordem cronológica para terminar o curso escolhido. Eles terão acesso a treinamentos virtuais, exercícios práticos e ao final receberão um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site oficial do programa de bolsas e realizar a inscrição até o dia 7 de setembro. A seleção dos candidatos será divulgada no dia 29 de setembro. A duração do curso é de 9 semanas.

