Em um setor no qual a pressão por resultados cresce a cada safra, cultivar talentos pode ser tão importante quanto produzir no campo. É com essa filosofia que a Agro Amazônia, empresa de distribuição de insumos agropecuários, tem buscado fortalecer sua estratégia de gestão de pessoas.

Entre os benefícios oferecidos aos 1.200 funcionários estão bolsas de estudos que cobrem até 70% do valor de cursos de mestrado e doutorado, previdência privada com contribuição equivalente à do profissional, participação nos resultados e programas de acolhimento psicológico.

As iniciativas fazem parte da estratégia de gestão de pessoas da companhia, que aparece pelo segundo ano consecutivo entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Para Mariana Uhde, gerente de gestão de pessoas da Agro Amazônia, os benefícios financeiros são importantes, mas não explicam sozinhos o reconhecimento.

"É claro que o benefício é muito importante para a gente receber esse prêmio, mas a questão da cultura da organização apoia muito também", afirma.

A estratégia ganha relevância diante de um cenário de dificuldades para o agronegócio, especialmente para as empresas de revenda de insumos, que enfrentam restrições de crédito e processos de recuperação judicial no setor.

"A pressão no setor está muito grande. A Agro Amazônia vem conseguindo se manter muito por questão da cultura. Cultura do quê? De respeito ao funcionário, de tratar sempre as pessoas em primeiro lugar. A gente prioriza muito isso", diz a executiva.

Bolsas de estudos de até 70% e previdência privada

Uma das principais apostas da Agro Amazônia para atrair e reter profissionais é o investimento em educação.

A empresa oferece bolsas de estudos para graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado. Nos cursos de mestrado e doutorado, o subsídio pode chegar a 70% do valor dos cursos. Para as demais formações, a companhia cobre 50% dos custos.

"A gente tem bolsa de estudos. Então, a gente apoia em graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado a gente paga até 70% do valor, e os outros cursos a gente paga 50%", afirma Uhde.

O programa também contempla o aprendizado de idiomas. A empresa mantém aulas de inglês com turmas formadas exclusivamente por funcionários, utilizando conteúdos voltados ao agronegócio e às necessidades de comunicação com os acionistas internacionais.

"A gente tem uma escola que atende a gente aqui. É bem legal porque os grupos são só com alunos da própria empresa. Então a gente faz in company, voltado para o agronegócio", diz.

Outro benefício é o plano de previdência privada, que funciona por meio de contribuições compartilhadas entre o funcionário e a companhia.

Na prática, para cada R$ 1 investido pelo profissional, a Agro Amazônia acrescenta mais R$ 1, respeitando o limite de contribuição da empresa de 6% do salário.

Isso significa que um funcionário que recebe R$ 5 mil mensais e decide contribuir com 6% de sua remuneração, ou R$ 300, recebe outros R$ 300 da companhia. Ao todo, são R$ 600 destinados mensalmente à previdência, antes de considerar eventuais rendimentos.

"A gente tem um plano de previdência onde, a cada um real que a pessoa guarda, a empresa também coloca um real para ela. Então a gente consegue aportar até 6% do salário dela", afirma a gerente.

"É como se fosse um adicional de 6% no salário de cada funcionário, desde que ele opte, é claro. Então é também uma segurança adicional, um valor que ele está rentabilizando aqui dentro da empresa", diz.

A empresa também mantém um programa de participação nos resultados (PPR), considerado estratégico para a retenção de talentos, especialmente nas equipes comerciais.

"A gente tem um PPR bem robusto, bastante agressivo, então isso ajuda muito na retenção, principalmente de times comerciais. Enquanto o mercado está desafiador, a questão da remuneração é muito importante", afirma.

Saúde mental também entra na estratégia

Além dos benefícios financeiros, a Agro Amazônia tem ampliado as iniciativas de saúde física e emocional.

A empresa oferece plano de saúde, seguro de vida e programas educativos voltados à saúde mental, valorização da vida e prevenção de doenças. Também realiza campanhas de conscientização ao longo do ano.

Um dos diferenciais é o programa de acolhimento psicológico, que conta com o apoio de uma psicóloga clínica.

A iniciativa permite que gestores procurem o RH ao perceber mudanças no comportamento de integrantes da equipe, como isolamento, nervosismo ou dificuldades emocionais.

Nesses casos, o funcionário pode participar de sessões de acolhimento para identificar possíveis necessidades de apoio.

O atendimento não substitui a psicoterapia. Quando necessário, o profissional é encaminhado para acompanhamento especializado por meio da rede de atendimento disponível.

"A gente tem também um programa de acolhimento psicológico. A gente incentiva muito o gestor a estar atento às pessoas da equipe. Percebeu alguma coisa? A gente tem uma psicóloga clínica aqui", afirma.

Segundo a gerente, o programa também ajuda os líderes a lidar com situações para as quais nem sempre estão preparados.

"Os gestores procuram muito a gente porque eles sentem que têm um apoio. Eu vejo que as empresas têm tanto programa, tanta coisa, mas o líder às vezes também está precisando de uma máscara de oxigênio para ele ali, porque também não está preparado para lidar com certas coisas", diz.

Para Uhde, cuidar da saúde emocional dos funcionários exige preparar também os gestores para reconhecer sinais de dificuldade e buscar ajuda.

Empresa interrompe atividades a cada 15 dias para falar de saúde e cultura

Outra iniciativa foi criada em 2025 para fortalecer o vínculo entre os funcionários e os valores da organização.

A cada 15 dias, a Agro Amazônia promove encontros chamados de Diálogos, nos quais as equipes interrompem temporariamente suas atividades para discutir temas relacionados à saúde, segurança e cultura organizacional.

As pautas são definidas pelo RH e podem incluir desde segurança no trânsito até comportamentos esperados no ambiente de trabalho.

"A gente faz um diálogo a cada 15 dias para falar sobre saúde, segurança e cultura. Então a gente para toda a empresa. Nós aqui do RH separamos as pautas", afirma.

Segundo a gerente, a iniciativa surgiu da necessidade de preservar a identidade da companhia diante da rotatividade de profissionais e da expansão das operações.

"Ela reforçou muito uma coisa que a gente estava perdendo, que era a cultura da empresa. Com essa questão de turnover, isso vai ficando mais fraco na ponta", diz.

Os encontros também funcionam como uma oportunidade para aproximar os líderes das equipes.

"É um momento em que as pessoas também têm ali uma desopilada da atividade de trabalho. Todo mundo para, cada gestor senta com a sua equipe, os líderes todos se reúnem também", afirma.

Para acompanhar o ambiente de trabalho em diferentes unidades, a empresa também realiza pesquisas de clima organizacional com mais de uma instituição, avaliações após 30 e 90 dias da contratação, entrevistas de desligamento e mantém canais de ouvidoria.

A estratégia permite identificar dificuldades específicas em cada operação e ajustar práticas de gestão.

"A gente escuta os funcionários. Essas pesquisas enriquecem muito a gente porque são um meio em que eles se sentem muito seguros para pontuar o que querem trazer", afirma.

"Não vai ser tudo que vai dar para atender, mas o que a gente conseguir ir ajustando, a gente vai adequando", diz.

Licença-paternidade estendida e auxílio-creche

O pacote de benefícios da Agro Amazônia também contempla iniciativas voltadas à família.

A empresa oferece licença-paternidade com 15 dias adicionais ao período legal, segundo a gerente. A duração total ainda depende de confirmação da companhia.

Para as mães, a licença-maternidade segue o período legal de quatro meses.

A companhia também disponibiliza auxílio-creche por seis meses para mães da estrutura corporativa, com o objetivo de apoiar o retorno ao trabalho após a maternidade.

Além disso, mantém ações de reconhecimento em momentos importantes da vida pessoal, com presentes para celebrar casamentos e nascimentos de filhos.

Em relação à jornada de trabalho, os funcionários da matriz atuam cinco dias por semana, enquanto os profissionais das filiais trabalham cinco dias e meio, com expediente até o meio-dia aos sábados.

A empresa ainda discute internamente possíveis mudanças na organização das escalas.

"Na nossa matriz, a gente já trabalha só cinco dias e, na filial, eles trabalham cinco dias e meio, sábado até meio-dia. A gente ainda está em discussão na diretoria", afirma Uhde.

Uma empresa com 42 anos de história

A Agro Amazônia nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, há 42 anos, inicialmente voltada ao segmento de pecuária. Com o passar do tempo, expandiu sua atuação para a agricultura e passou a oferecer sementes, fertilizantes, produtos para nutrição de plantas e outros insumos necessários à produção rural.

Atualmente, a companhia possui 60 unidades distribuídas por nove estados brasileiros, além de uma fábrica de fertilizantes, uma indústria de beneficiamento de sementes e um centro de distribuição de 15 mil metros quadrados em Cuiabá.

A empresa também atua no apoio ao financiamento da produção agrícola, oferecendo condições comerciais e de crédito aos produtores.

"Hoje a gente se enxerga como um grande parceiro de negócio, porque, além da entrega dos insumos, a revenda atua como uma parceira também no crédito", afirma.

Em 2015, a multinacional japonesa Sumitomo Corporation adquiriu participação na companhia, dando início a um processo de integração entre as operações.

Foi nesse período que Mariana Uhde ingressou na Agro Amazônia.

Formada em administração de empresas, a executiva havia trabalhado anteriormente na indústria de bebidas, em uma engarrafadora do sistema Coca-Cola. Contratada inicialmente para apoiar a integração com a Sumitomo, passou depois pela área de controladoria, onde permaneceu por quase cinco anos.

Em 2020, decidiu fazer uma transição de carreira e assumiu funções na área de recursos humanos.

"Eu entrei quando a Sumitomo adquiriu parte da companhia, em 2015. Vim contratada pela Sumitomo Corporation para fazer a frente de sinergia, de integração das áreas", afirma.

"Eu não sabia nada de agronegócio. Minha experiência anterior era na indústria de bebidas, eu vim da Coca-Cola. Aprendi muito naquele período e fui receber o convite para entrar na área financeira", diz.

A trajetória também reflete a importância do desenvolvimento profissional e das oportunidades de movimentação interna.

O maior desafio do RH no agronegócio

Mesmo com os investimentos em benefícios e desenvolvimento, a retenção de talentos continua sendo um dos principais desafios da Agro Amazônia.

O mercado de trabalho no agronegócio é competitivo, e a disputa por profissionais qualificados aumenta a pressão sobre as empresas.

Para Uhde, o desafio não está apenas em oferecer remuneração e benefícios atraentes, mas em garantir que os líderes consigam desenvolver suas equipes enquanto precisam entregar resultados e controlar despesas.

"O líder precisa entregar, precisa desenvolver pessoas e precisa absorver toda essa pressão. Então isso é bem desafiador, porque a gente precisa continuar atuando com excelência, cada dia mais enxuto nas questões de despesas", afirma.

A executiva diz que o RH precisa acompanhar os gestores de perto para garantir que a formação profissional não seja deixada em segundo plano.

"A gente precisa que, ainda assim, ele encontre tempo para se desenvolver. Conseguir que ele priorize na agenda dele, enquanto vem toda a pressão por resultado, também a questão do desenvolvimento do time, de olhar para a equipe", diz.

Em um setor no qual a concorrência por profissionais pode levar talentos de uma empresa para outra, o investimento nas pessoas se torna também uma estratégia de continuidade dos negócios.

"O mercado do agro é um mercado muito, muito agressivo, aquecido. Se a gente não ficar acompanhando e desenvolvendo nossos profissionais, realmente a gente tem um turnover alto. A concorrência leva, vem mais oferta", afirma.

Para a gerente, é justamente nesse cenário que está o maior desafio da gestão de pessoas: desenvolver lideranças capazes de cuidar das equipes sem perder de vista os resultados do negócio.

"A gente precisa estar muito em cima para assegurar uma retenção maior dentro de casa. Esse é meu maior desafio, sem dúvida: o desenvolvimento da liderança", afirma.