Enquanto grandes empresas discutem o retorno dos funcionários aos escritórios, a Sodexo decidiu seguir na direção contrária. Na multinacional francesa, que emprega cerca de 48 mil pessoas no Brasil, os profissionais administrativos precisam comparecer presencialmente apenas uma vez por semana, podendo optar por até dois dias no escritório.

A flexibilidade é apenas uma das iniciativas da companhia, que também oferece subsídio de 80% para cursos de graduação a distância, apoio psicológico, orientação financeira e programas de desenvolvimento profissional.

A estratégia colocou a Sodexo entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, na categoria de empresas com mais de 15.001 funcionários.

Em entrevista à EXAME, Ana Menegotto, vice-presidente de Pessoas, Sustentabilidade, Comunicação e Marca da Sodexo, afirma que o segredo está em compreender que nem todos os benefícios têm o mesmo valor para os diferentes perfis de profissionais.

"A gente tem uma estratégia por detrás da relação dos benefícios a serem ofertados, que é o entendimento do que tem valor agregado para cada público que a gente atende", diz.

O desafio é especialmente relevante em uma companhia na qual mais de 95% dos funcionários atuam em funções operacionais, distribuídos por quase 2 mil unidades de atendimento e aproximadamente 1.100 clientes no país.

Home office: apenas um dia presencial por semana

Em um momento em que o trabalho presencial volta a ganhar espaço nas políticas corporativas, a Sodexo mantém um modelo de flexibilidade que permite aos profissionais administrativos trabalhar de casa na maior parte da semana.

A regra prevê um dia obrigatório no escritório, com a possibilidade de comparecer em um segundo dia. Às segundas e sextas-feiras, os escritórios de São Paulo e Porto Alegre permanecem fechados.

O modelo foi construído a partir de pesquisas internas e passou por adaptações desde a pandemia. Há aproximadamente um ano e meio, a empresa decidiu ampliar a flexibilidade após ouvir os funcionários.

Segundo Menegotto, a decisão foi sustentada por análises de produtividade, engajamento, promoções e revisões salariais.

"A produtividade não diminuiu. O engajamento aumentou e não tenho risco de perda", afirma a executiva.

A vice-presidente diz que a política também se tornou uma ferramenta de retenção de talentos, inclusive diante de propostas financeiramente mais atrativas.

"Tem pessoas que escolhem ficar por essa flexibilidade, mesmo tendo outros benefícios ou salários mais atrativos", afirma.

O benefício, porém, não se aplica à maior parte dos funcionários da companhia, que trabalham presencialmente em restaurantes corporativos, hospitais, escolas, instalações industriais e outras unidades de clientes.

Faculdade com 80% de subsídio e incentivo a idiomas

A educação é outra frente da política de benefícios da Sodexo.

A companhia oferece subsídio de 80% do valor de cursos de graduação na modalidade de ensino a distância (EAD), por meio de parcerias com instituições de ensino superior.

O programa está disponível para funcionários de diferentes níveis hierárquicos, incluindo profissionais operacionais, que representam a maior parte da força de trabalho.

A empresa também subsidia 70% do valor de cursos de idiomas, benefício que, segundo Menegotto, apresenta maior adesão entre profissionais administrativos e gestores.

A iniciativa busca ampliar as possibilidades de crescimento profissional de uma população que, muitas vezes, encontra mais barreiras para acessar o ensino superior.

Para a executiva, o desenvolvimento desses profissionais está diretamente relacionado ao papel social da companhia.

"Um dos desafios também é como impulsionar o crescimento dessa população", diz.

Saúde mental: mais de 25 mil funcionários participaram de censo

A saúde mental também ganhou espaço na estratégia de gestão de pessoas da Sodexo.

Em parceria com a Vitude, a companhia realiza um censo interno para identificar fatores relacionados ao bem-estar psicológico, à segurança emocional e às relações no ambiente de trabalho. Segundo Menegotto, a última edição contou com a participação de mais de 25 mil funcionários.

Os resultados orientam planos de ação específicos, enquanto a empresa oferece acesso à teleterapia para uma população elegível de mais de 7 mil pessoas.

A Sodexo também capacitou lideranças e criou uma rede de embaixadores de saúde mental, preparados para oferecer acolhimento inicial e encaminhar funcionários aos serviços de apoio.

"A saúde mental tem que ser cuidada, é tão importante quanto a saúde física", afirma Menegotto.

Outro benefício é o programa de assistência aos funcionários, que oferece orientação psicológica, financeira, jurídica e nutricional, inclusive para dependentes.

As iniciativas fazem parte do Você Bem, programa que reúne ações de prevenção, educação em saúde e incentivo a hábitos saudáveis.

Apoio às mulheres e desenvolvimento de lideranças

Em uma empresa com força de trabalho majoritariamente feminina, a Sodexo também desenvolveu iniciativas voltadas às necessidades das mulheres em diferentes momentos da vida.

Uma delas é o programa Fada Madrinha, que oferece suporte a funcionárias vítimas de violência doméstica.

Segundo Menegotto, a iniciativa já atuou em mais de 500 casos, incluindo dez situações nas quais foi necessário retirar mulheres de condições de risco à vida.

A companhia também promove conversas e campanhas sobre climatério e menopausa. A iniciativa ganha relevância em uma organização que reúne mais de 12 mil funcionários com idade superior a 50 anos.

Na frente de carreira, a Sodexo mantém programas de desenvolvimento de lideranças femininas e mentorias voltadas à ascensão profissional de pessoas negras.

As ações buscam ampliar as oportunidades de promoção, especialmente entre os funcionários que ocupam posições operacionais e de primeira gestão.

O desafio de cuidar de 48 mil funcionários

Apesar da variedade de benefícios, Menegotto reconhece que o maior desafio da gestão de pessoas está em construir uma cultura organizacional compartilhada por milhares de profissionais que, em sua maioria, não trabalham dentro dos escritórios da própria Sodexo.

A empresa precisa alcançar funcionários com diferentes níveis de escolaridade, realidades socioeconômicas, jornadas e condições de trabalho.

"É como engajamos o nosso colaborador e fazemos com que ele viva a cultura da Sodexo, sabendo que está na casa do nosso cliente", afirma.

Para a executiva, o objetivo vai além de oferecer benefícios competitivos. A companhia pretende criar oportunidades de desenvolvimento e mobilidade social para profissionais que nem sempre encontram caminhos tradicionais de ascensão na carreira.

"É um desafio, mas também é apaixonante. É o que nos move como recursos humanos aqui", diz.