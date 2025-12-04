Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A habilidade silenciosa que pode salvar sua energia — e sua carreira

Aprenda a dizer “não” com estratégia e empatia — e a proteger seu foco sem comprometer sua imagem

Gesto de silêncio (/Creative Commons/Steven Depolo)

Gesto de silêncio (/Creative Commons/Steven Depolo)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15h23.

No jogo da alta performance, não basta ser produtivo — é preciso ser estratégico com o seu tempo. Especialmente para profissionais ambiciosos, que se destacam pela entrega e comprometimento, o excesso de demandas pode virar armadilha. É aí que entra uma habilidade fundamental, mas pouco treinada: saber dizer não com confiança.

Segundo a coach Kim Meninger, que atua com executivos e líderes globais, muitos profissionais de alta performance se sentem culpados ao recusar pedidos no trabalho. Temem parecer desleais, arrogantes ou pouco colaborativos. 

Mas isso é resultado de distorções cognitivas, ou seja, pensamentos automáticos que sabotam nossa clareza e nos prendem a rotinas insustentáveis.

A seguir, conheça cinco maneiras práticas de dizer “não” com elegância e firmeza, mantendo sua reputação e, mais importante, sua energia mental. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Ensine, não carregue nas costas

Se você sempre resolve tudo para os outros, está treinando sua equipe (ou pares) a dependerem de você. Em vez disso, ensine como fazer; mostre onde encontrar a informação, compartilhe processos. Isso desenvolve autonomia no time e libera você para focar no que importa.

Diga: “Quero que você saiba como fazer isso caso eu não esteja disponível.”

2. Redirecione para quem realmente é responsável

Muitas vezes, somos chamados não porque é nossa função, mas porque fazemos bem. Porém, aceitar sempre pode atrasar suas entregas e ainda impedir o crescimento de outros. Valorize o desenvolvimento da equipe redirecionando com propósito.

Diga: “Prefiro que a Lisa lidere isso — assim ela ganha confiança na função.”

3. Crie formas de autoatendimento

Se as pessoas te procuram com as mesmas dúvidas, documente processos, crie FAQs ou vídeos rápidos e deixe o acesso livre. Isso fortalece a operação, reduz sua sobrecarga e gera independência no time.

4. Negocie alternativas viáveis

Nem todo pedido é urgente ou inegociável. Ao receber uma solicitação, questione prazos, expectativas e proponha alternativas. Isso mostra compromisso sem sacrificar suas prioridades.

Diga: “Hoje não consigo, mas posso entregar até quinta” ou “Consigo ajudar com o plano, mas não com a execução.”

5. Humanize seus limites

Falar sobre carga de trabalho com empatia pode fortalecer vínculos em vez de rompê-los. Mostre que você se importa, mas que precisa cuidar do seu ritmo para continuar entregando bem.

Diga: “Quero te apoiar, mas estou com muita coisa neste momento. Conto com sua compreensão.”

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Execução de Alta PerformanceNa PráticaNa Prática Execução de Alta Performance

Mais de Carreira

Prova discursiva CNU 2025: veja como se preparar

Controlador ou comunicativo? Esses são os 3 traços mais comuns dos gestores brasileiros

‘Tudo é com intenção e propósito’: como CHRO da Alice usa coerência e cultura para transformar o RH

A estratégia de crescimento que a maioria dos empreendedores ignora — e como aproveitá-la agora

Mais na Exame

Mercados

Corrida dos dividendos: R$ 68 bilhões foram anunciados desde novembro, diz BTG

Economia

Desacelaração da economia seguirá e reforça corte da Selic em janeiro

Negócios

Rede de bazares sobrevive à crise, evita demissões e fatura R$ 2,7 mi

Pop

Quem venceu o BBB 12